美通過香港人權法案 王丹：中共不知西方國家仍有底線

美國媒體報導，川普預計將不顧中國的強烈反對，而簽署香港人權與民主法案。（美聯社）

2019-11-21 13:04:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會參眾兩院都全票通過《香港人權與民主法案》，待將參院版本送交美國總統川普簽署，對此，中國民運人士王丹認為這在美國立法史上相當罕見，他直言，中共自以為可以因為有錢就胡作非為，他指，西方國家確實會為錢喪失原則，但總還是有一個底線在，中共不懂這個道理。

香港情勢惡化，王丹昨日在臉書發文認為，中共在香港縱容黑警施暴，已經激起了全世界的公憤，接下去，後果會逐一呈現的，他提及，美國國會參眾兩院都全票通過《香港人權與民主法案》，在美國立法史上相當罕見；南韓一直與中國友好、對中共暴政長期沈默，現在有政黨領袖公開對香港問題表達立場，也是罕見的。

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王丹認為，中共自以為可以因為有錢就胡作非為，無知的暴發戶的心態暴露無遺，他直言，不過中共不知道一件事：西方國家確實會為了錢喪失原則，但總還是有一個底線在，王丹指稱「你給他錢但不能搧他的臉」，超過底線他們也不好交代，他認為這個道理，土匪出身的共產黨不懂。文末，王丹指出，中共不懂這個道理，就要付出代價，認為香港人終究會勝利，因為他們是在守護文明的底線。

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