川普政府施壓烏克蘭醜聞 證人踢爆高層人人有份

2019-11-21 05:35:02

〔中央社〕美國駐歐盟大使桑德蘭今天在對總統川普彈劾調查的聽證會表示，川普政府施壓烏克蘭調查川普政敵一事，高層人士大都有份。他的證詞首度將國務卿蓬佩奧和副總統彭斯捲入此事。

桑德蘭（Gordon Sondland）在國會眾議院公開聽證會指出，他「遵奉總統的命令」，配合川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），敦促烏克蘭進行兩項調查，包括對川普政敵的調查。川普將在2020年11月的總統大選競選連任，這些調查將帶給他政治上的利益。

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民主黨掌控的眾院至今進行4天公開聽證會，桑德蘭的證詞是眾院彈劾調查至今最重要的內容之一。他曾是川普競選總統時的金主，後來獲政治任命出任大使，如今卻證實共和黨籍的川普積極介入對烏克蘭施壓以圖私利，這項彈劾調查恐將威脅川普的總統大位。

桑德蘭披露，蓬佩奧（Mike Pompeo）也參與施壓烏克蘭進行調查，目標包括曾任副總統的民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），蓬佩奧並指示他和其他外交官與朱利安尼協調對烏克蘭的行動。他也宣稱，彭斯（Mike Pence）知道這些事情。

川普被控在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，施壓對方調查自己的政敵，因而引起這項彈劾調查。桑德蘭談起在這次通話之前幾天發給行政部門高層官員的電子郵件時說：「人人都有份。這不是秘密。」

桑德蘭在這封電郵中談及澤倫斯基願意「進行完全透明調查」。收信官員除了蓬佩奧，還有能源部長裴利（Rick Perry）、白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）等人。

他在眾院情報委員會這場聽證會指出，他曾告訴彭斯，對於政府在施壓行動中凍結給烏克蘭的3億9100萬美元安全援助，他感到憂慮。這項援助是要協助烏克蘭對抗俄羅斯支持的分離主義分子。

不過，彭斯的幕僚長否認彭斯曾和桑德蘭有過這樣的對話。

正在布魯塞爾的蓬佩奧則表示，他整天忙於工作和開會，沒有看桑德蘭作證的轉播。他並強調對美國的烏克蘭政策感到驕傲。

桑德蘭的證詞對蓬佩奧可能特別有殺傷力，他是川普的死忠親信，據報導正考慮回老家堪薩斯州參選聯邦參議員。

蓬佩奧曾多次譴責國會的彈劾調查，但他也備受離職外交官批評，他們指責他未能捍衛被捲入這起醜聞而且屢遭川普抨擊的職業外交官。

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