北約認定太空為戰爭領域 並點名中國威脅

2019-11-21 04:11:02

〔中央社〕北大西洋公約組織（NATO）今天召開外長會議，將太空列為新的戰爭領域，並指出因應中國崛起已成重要議題，認為中國強化軍力將是顯見的挑戰。

為12月3日即將在英國舉行的北約領袖峰會準備，北約盟國外長今天齊聚布魯塞爾召開會議，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今晚會後宣布，盟國同意在空中、陸地、海洋及網路之外，另認定太空列為新的戰爭領域。

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史托騰柏格表示這是一項重要決定，因為太空對於所有民間及軍事活動的通訊、導航、資料傳輸都極為重要，但北約不是要在太空部署武器，而是要確保在太空領域能發揮功能。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年7月也曾宣布，將建立新的太空部隊司令部，強化對法國衛星的保護。

北約除了將太空列為新戰場領域外，史托騰柏格強調會議還包括其它重要戰略議題，並點名包括俄羅斯、中國崛起影響及軍備控制，盟國們將對這3項議題持續進一步協調。

面對中國軍事擴張，北約高調表達警戒態度，但在香港議題方面則謹慎以對。

今天稍早有英國媒體詢問史托騰柏格關於香港情勢，及對前英國駐香港總領事館職員鄭文傑表示在中國拘留時遭酷刑的看法，但史托騰柏格不予評論，只說盟國在今天會議及2週後在倫敦舉行的領袖峰會上，將討論面對中國崛起如何協調合作。（編輯：林治平）

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