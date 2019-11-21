談南海主權聲索 美防長控中國恫嚇亞洲較小國家

2019-11-21 00:21:02

〔中央社〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天指控，中國脅迫恫嚇較小的亞洲國家，以便在南海遂行其意志。他還表示，美國將提供越南另一艘巡防艦。

美聯社報導，艾斯培在越南外交學院（Diplomatic Academy of Vietnam）發表演說時表示：「對於企圖主張非法海事聲索而犧牲守法國家權益的行為，我們不會接受。」

請繼續往下閱讀...

艾斯培說：「美國堅決反對任何聲索方以恫嚇方式，來堅持其領土或海事主張。我們呼籲終止霸凌和非法活動。」

之後，艾斯培在越南共黨總部發表談話，他說：「我們強烈反對中國違反國際法的行為，以及在南海的過度主權聲索。」

另外，艾斯培在越南外交學院發表演說時也表示，華府將提供越南海洋警察司令部（VCG）第2艘巡防艦。他還誓言，美國將維持在南海的例行性軍事部署。

法新社指出，艾斯培表示，這艘新的巡防艦「代表我們加強關係的另一個具體象徵」。

路透社報導，兩年前，美國才將一艘韓密爾頓級（Hamilton-class）巡防艦轉交給越南。因此，本次將是美方第二度移交巡防艦給越南。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法