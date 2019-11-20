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港警網紅化？驕傲自稱「蟑螂剋星」微博PO照「送福利」

港警在微博上傳穿上齊全裝備的執勤照，甚至自稱「曱甴（蟑螂）剋星」要「打蟑螂」，更如網紅般經營社群PO出「福利照」，引發爭議。（擷取自微博，合成圖）

港警在微博上傳穿上齊全裝備的執勤照，甚至自稱「曱甴（蟑螂）剋星」要「打蟑螂」，更如網紅般經營社群PO出「福利照」，引發爭議。（擷取自微博，合成圖）

2019-11-20 23:33:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中自6月開始至今，港警與示威者爆發多次衝突。在「光頭警長」劉澤基舉槍對著民眾，受到北京大力讚賞後，不少港警似乎群起效尤，紛紛在微博上傳穿上齊全裝備的執勤照，甚至自稱「曱甴（蟑螂）剋星」要「打蟑螂」，更如網紅般經營社群PO出「福利照」，引發爭議。

「光頭警長」劉澤基在7月30日葵涌警署遭示威者包圍期間，兩度舉起裝有布袋彈的長槍指向人群。他瞄準群眾、將手指放在扳機環內的舉動嚴重違反安全指引，被批評為極度惡劣的錯誤行為，卻讓他贏得大批中國網友聲援與鼓勵，被奉為「民族英雄」，北京甚至邀請劉澤基參加中國國慶相關活動。

沒想到，根據粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」PO文指出，有港警以「HKP_衝鋒呂布」、「曱甴剋星」等名稱活躍於微博上，不但時常PO出穿著完整裝備的執勤照，更揚言要「打曱甴」。甚至有港警自豪帳戶粉絲追蹤破萬，PO出穿著西裝的照片「發放福利」，宛如網紅般的經營方式令人咋舌。

對此，不少網友直批「惡的極致」、「立刻把名單送去美國啊」、「不知道要怎麼吐槽了 太低能了」、「蠻中二的」、「病情不輕，沒救了」、「自以爲是正義」、「把殺人幽默化？」

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