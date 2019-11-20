最早實施一國兩制 達賴喇嘛談西藏慘痛經歷

達賴喇嘛今天在新德里演說答覆學生問題時，談到最早接受「一國兩制」的西藏經歷中共武力鎮壓，最終導致他流亡的慘痛經歷。（法新社資料照）

2019-11-20 21:59:48

〔中央社〕正當香港民眾對「一國兩制」期待破滅之際，達賴喇嘛今天在新德里演說答覆學生問題時，談到最早接受「一國兩制」的西藏經歷中共武力鎮壓，最終導致他流亡的慘痛經歷。

達賴喇嘛今天接受圖西塔大乘禪修中心（Tushita Mahayana Meditation Centre）邀請，參加中心成立40週年活動，在新德里聖卡隆巴學校（St. Columba's School）以「克服憤怒與焦慮」為題發表演說，並接受學校學生提問。這場活動有上千人與會。

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在場一名學生問到從西藏流亡印度的經歷時，達賴喇嘛表示，他花了9年與中國共產黨相處，在這9年之前也曾去過中國（指離開西藏去北京）；但可惜權力寵壞了中共領導人，一旦掌權，又沒有獨立的司法，就導致領導層的腐化。

對於中共領導層的腐化，達賴喇嘛舉例說，他曾詢問訪問過中國的好友、以色列前總統裴瑞斯（Shimon Peres），「中共是社會主義實踐者嗎？」裴瑞斯答覆說，他們才不是社會主義實踐者，他們是「最糟糕的資本主義者」。

達賴喇嘛也提到1959年3月西藏爆發反共抗暴事件，他說，中共解放軍進入西藏與西藏軍民發生衝突，直到同年3月17日前，他曾試圖使局勢冷卻下來，但最終卻失敗了。

達賴喇嘛強調，最糟糕的是中國變得沒有自由，也沒有媒體自由，加上他的生命面臨一些危險，只好做出決定，離開西藏流亡。

也就是達賴喇嘛在西藏親政的這段期間，在中共解放軍幾萬人向西藏推進的壓力下，西藏5人代表團1951年在北京簽署和平解放西藏17條協定，也就是中共建政後首次實施的「一國兩制」，中共承諾尊重西藏現行制度與達賴喇嘛、班禪的固有地位與職權、各級官員照常供職，實施宗教信仰自由。

但最終，如同香港「一國兩制」現在面臨的狀況一樣，中共撕毀了協定，強制在西藏推行人民公社、大躍進等政策，摧毀寺院，終於在1959年引爆藏人反共抗暴，與共軍武裝衝突，並導致達賴喇嘛在生命威脅下流亡印度。

香港支持民主運動的學生與民眾正因為反對「逃犯條例」修訂草案（俗稱「反送中」運動）在街上示威遊行，爭取香港政府依照中共在「一國兩制」承諾的50年不變，保障香港現存自由的社會，但港府與香港警察在北京授意下，正使用暴力鎮壓，與當年共軍在西藏的鎮壓行為如出一轍。

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