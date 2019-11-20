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建案「人工湖」用漆畫成 湖南建商辯是「景觀」

中國湖南省一個「湖景式」建案，在交屋當天，不但被購屋的200多名業主發現有許多「瑕疵」，更離譜的是「人工湖」竟是用「藍色塑膠漆」漆成的、沒有半滴水！不料，業主們向建商反應後，建商居然指出，人工湖是「景觀」，從未說過「建真湖」。（圖擷取自澎派新聞）

中國湖南省一個「湖景式」建案，在交屋當天，不但被購屋的200多名業主發現有許多「瑕疵」，更離譜的是「人工湖」竟是用「藍色塑膠漆」漆成的、沒有半滴水！不料，業主們向建商反應後，建商居然指出，人工湖是「景觀」，從未說過「建真湖」。（圖擷取自澎派新聞）

2019-11-20 22:18:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省一個「湖景式」建案，在交屋當天，不但被購屋的200多名業主發現有許多「瑕疵」，更離譜的是「人工湖」竟是用「藍色塑膠漆」漆成的、沒有半滴水！不料，業主們向建商反應後，建商居然指出，人工湖是「景觀」，從未說過「建真湖」。

綜合中媒報導，湖南省長沙市「北辰中央公園」D+F1區17日交屋時，購屋的200多名業主不但發現「鋼筋暴露在外」、「籃球場與健身器材設計不合理」，最離譜的是23棟與24棟樓間的「人工湖」，竟是用「藍色塑膠漆」漆成的，半滴水也沒有！

塑膠漆「人工湖」上，有一座木橋「擺設」，而「湖裡」則畫了幾條黃色和綠色的魚；而社區中的綠化草皮，是由大量「植草磚」鋪設而成，並非說好的大草皮。

面對業主們對於「人工湖」的質疑，建商「長沙世紀御景房地產公司」的客戶關係中心工作人員表示，「該建案在所有宣傳中都沒有提到人工湖的設計，2棟樓間也不適合建造人工湖，這樣做只是為了美觀。」，而使用「植草磚」則是為了兼顧景觀和消防驗收而採用的綠化方式；並表示，公司會積極與業主、政府部門溝通，在合理合規的範圍內解決問題。

業主們則指出，雖然建商在宣傳時沒有「明確」說有湖，但確實聲稱有「41%」 綠化率，號稱「住在公園裡、湖景式」，因此業主們十分不滿，認為建商「廣告不實」。

有業主表示，「塑膠地面刷上藍色就成『湖』，像是在侮辱業主們的智商，把我們當作3歲小孩在哄。」；另名業主也在接受採訪時表示，「植草磚」鋪設面積太大，不僅「不美觀」、不安全而且容易積灰塵。

這座「人工湖」被上傳到「抖音」後，馬上在中國網友間造成轟動，擁有480萬次點閱，且被轉發到各個社交平台，被網友們調侃「這個湖絕對人工」以及「心中有水，哪裡都是湖」。

業主們則指出，雖然建商在宣傳時沒有「明確」說有湖，但確實聲稱有「41%」 綠化率，號稱「住在公園裡、湖景式」，因此業主們十分不滿，認為建商「廣告不實」。（圖擷取自澎派新聞）

業主們則指出，雖然建商在宣傳時沒有「明確」說有湖，但確實聲稱有「41%」 綠化率，號稱「住在公園裡、湖景式」，因此業主們十分不滿，認為建商「廣告不實」。（圖擷取自澎派新聞）

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