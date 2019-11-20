29歲孕婦獨自到森林遛狗 遭野狗群圍攻啃咬喪命

6個月身孕的伊麗莎（Elisa Pilaski），日前帶著家中飼養的狗狗柯蒂斯（Curtis）到森林裡散步，途中疑因看到「野狗群」，曾打電話向丈夫埃呂爾（Ellul）求救；雖然埃呂爾馬上就趕往森林，但找到伊麗莎時，她已因被嚴重咬傷、失血過多身亡。伊麗莎與柯蒂斯。（圖擷取自臉書）

2019-11-20 21:57:45

〔即時新聞／綜合報導〕法國日前發生一起孕婦遭野狗群攻擊致死悲劇，已有6個月身孕的伊麗莎（Elisa Pilaski），日前帶著家中飼養的狗狗柯蒂斯（Curtis）到森林裡散步，途中疑因看到「野狗群」，曾打電話向丈夫埃呂爾（Ellul）求救；雖然埃呂爾馬上就趕往森林，但找到伊麗莎時，她已因被嚴重咬傷、失血過多身亡。

綜合外媒報導，29歲的伊麗莎16日下午帶家中飼養的狗柯蒂斯，到巴黎（Paris）北部的雷茲森林（Forest of Retz）散步；散步途中，伊麗莎曾打電話給丈夫埃呂爾求救，表示「害怕會被一群狗攻擊」。

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當時，在戴高樂機場工作的埃呂爾馬上趕往雷茲森林，經過45分鐘車程後，他跟著柯蒂斯的叫聲，發現妻子伊麗莎倒臥在血泊之中、已經身亡。

據18日的驗屍報告顯示，伊麗莎在事發當天下午1時至1時30分間，因遭多隻狗咬傷四肢及頭部，導致失血過多而死；而當地媒體則指出，伊麗莎死後仍持續遭到野狗啃咬。

警方已對此案展開調查，除了採集森林裡獵犬群的DNA，同時也採集柯蒂斯的DNA，目前不排除柯蒂斯加入這場攻擊的可能性。

伊麗莎生前熱愛狗狗，不僅家中飼養多隻狗狗，也經常在臉書上傳自己和家中狗狗的合照、擁有一些粉絲，他們聽聞她不幸身亡的消息後，都到她的臉書致哀。

伊麗莎生前熱愛狗狗，不僅家中飼養多隻狗狗，也經常在臉書上傳自己和家中狗狗的合照、擁有一些粉絲，他們聽聞她不幸身亡的消息後，都到她的臉書致哀。伊麗莎家中的其他狗狗。（圖擷取自臉書）

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