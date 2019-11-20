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強國女雙11狂收1617件包裹 快遞通宵7小時送到快崩潰

廣西這名女子的包裹多達1617件，為了安全起見，還特別租借臨時倉庫暫存這批貨物。（圖片擷取自梨視頻）

廣西這名女子的包裹多達1617件，為了安全起見，還特別租借臨時倉庫暫存這批貨物。（圖片擷取自梨視頻）

2019-11-20 19:55:59

〔即時新聞／綜合報導〕廣西梧州一名女子在淘寶雙11購物狂歡節瘋狂採買，最後竟要收1617件包裹。最後，快遞員花費了整整7小時才送完她的包裹，貨運公司為考慮包裹的安全性，還不得不臨時租借一個倉庫暫放女子的包裹。女子驚人的購買力，也讓快遞員崩潰表示「真的太累了！」

綜合中媒報導，每年11月11日是淘寶的購物狂歡節。負責送貨給這位女子的快遞員表示，上星期三（13日）晚上包裹還沒抵達快遞站時，就已經從客戶那了解了基本情況，知道有一批量很大的貨物將要運來快遞站，但是完全沒想到共有1617件包裹，「看來心理準備做得還是不夠充足」。

當包裹陸續抵達快遞站時，快遞員才發現這批包裹的量根本完全超出他們的預期。後來快遞站已經沒有地方容納這名女子的包裹量，為安全起見，在跟女子商量之後，決定為這1617件貨物臨時租一個倉庫。快遞員從晚上8點開始送貨，直至凌晨約4時才將所有郵件分類及送完。

據報導，這批1617件的包裹並不是她一個人的，而是這位女子幫公司代收的。雙十一期間快遞站壓力很大，在經歷了熬夜通宵配送快遞之後，這位快遞員也直言「忙完這段時間要好好休息一下。」

負責運送貨物的快遞小哥表示真的太累了，雙11結束準備好好休息。（圖片擷取自梨視頻）

負責運送貨物的快遞小哥表示真的太累了，雙11結束準備好好休息。（圖片擷取自梨視頻）

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