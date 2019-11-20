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軍情動態》阿聯再花10億美元 購2架「全球之眼」預警機

本屆杜拜航展上，紳寶集團展示了1架「全球之眼」預警機。（歐新社）

本屆杜拜航展上，紳寶集團展示了1架「全球之眼」預警機。（歐新社）

2019-11-20 17:06:27

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國（UAE）在當地時間19日於杜拜航展上宣布，將從瑞典國防大廠紳寶集團（Saab）訂購2架「全球之眼」（GlobalEyes）預警機，估計合約價值將高達10億美元（307億台幣），使阿聯擁有的「全球之眼」將達5架。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，阿聯2015年在杜拜航展訂購2架「全球之眼」，2017年初決定採購第3架，而在這次的杜拜航展上，紳寶集團也展示了1架「全球之眼」，儘管尚未定案，但紳寶集團估計這份2架「全球之眼」的合約價格高達10億美元，紳寶集團CEO表示：「希望很快完成簽約」。

「全球之眼」是由龐巴迪公司環球6000型商務機機體改裝，配備平衡木式Erieye ER主動電子掃描陣列雷達（AESA），提高對於匿蹤飛機、無人機、巡弋飛彈或潛望鏡等目標搜索能力，探測範圍約650公里；機腹裝設對海搜索雷達，提供海上監視能力，探測範圍約400公里。

首架「全球之眼」計畫在2020年4月交付給阿聯空軍，另外2架也正進行相關飛行測試作業；報導指出，除阿聯外，還有其他中東國家對「全球之眼」表達興趣，另外紳寶集團也認為韓國是這架預警機的潛在買家之一。

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