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淫魔富商上吊疑雲！獄警被爆「偽造紀錄」8小時未巡查狂上網

美國富商艾普斯坦的自殺案中，負責看守他的兩名獄警被涉嫌職務疏失、偽造監獄紀錄起訴。（路透）

美國富商艾普斯坦的自殺案中，負責看守他的兩名獄警被涉嫌職務疏失、偽造監獄紀錄起訴。（路透）

2019-11-20 17:14:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）8月在獄中上吊身亡，但其死因卻引發爭議，2名看守獄警更被爆料「偽造紀錄」，沒有依規定每半小時巡視一次，兩人長達8小時都未視察牢房，還坐在電腦前上網，兩人堅持不認罪，目前皆以10萬美元（約新台幣300萬元）交保。

《BBC》報導，艾普斯坦因涉嫌仲介未成年少女性交易而被關押，8月10被發現在牢房上吊身亡，驗屍官判定為自殺，而負責看守他的獄警諾爾（Tova Noel）與托馬斯（Michael Thomas）被抓到「未依規定巡查」。

原規定獄警每30分鐘就得巡邏一次，但在艾普斯坦死亡當天晚上10點半到隔天早上6點半他們都沒巡視，甚至其中有2小時都在辦公桌前使用電腦上網，他們為了掩蓋職務疏失的事實，還偽造監獄紀錄，簽署假的證明。

目前，這兩名獄警堅持不認罪，昨日被收押後，都以10萬美元交保獲釋，預計明（21）日再次出庭應訊。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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