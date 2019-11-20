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香港大學淪戰場 呂秋遠：港警在政府授權下為林鄭「報仇」

香港局勢升級，大學校園淪為戰場，律師呂秋遠昨晚發文指出，要不要支持香港民眾的抗暴，本質上不是選擇題，而是是非題。（路透）

香港局勢升級，大學校園淪為戰場，律師呂秋遠昨晚發文指出，要不要支持香港民眾的抗暴，本質上不是選擇題，而是是非題。（路透）

2019-11-20 13:44:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢升級，大學校園淪為戰場，律師呂秋遠昨晚發文指出，要不要支持香港民眾的抗暴，本質上不是選擇題，而是是非題，只有對錯，沒有選項，他強調此事若發生在台灣，他亦會竭盡所能抵抗這個非民意組成的政府，因為沒有人權，就沒有幸福。

呂秋遠在臉書發文解釋，香港抗暴的本質不是港獨，而是因為爭人權與民主，此外，呂秋遠提到，港府對於五大訴求的民意毫無回應，反而開始搜捕示威者，在一連串的抗暴者被消失、被拘禁、被性攻擊、被自殺以後，抗暴者的手段開始趨近激烈，警方甚至在沒有搜索票的情況下攻打大學校園，造成大批學生傷亡。

呂秋遠認為，在不是現行犯的前提下，警方竟然可以任意盤查搜索民眾、沒有令狀就逮捕任何想要拘捕的人、逮捕時完全不用考慮手段合理性、拘禁民眾也不需依照刑事訴訟法的規定、這些行為嚴重違反一般法治國家的基本原則，因此暴力對抗才會逐漸升級，這就叫做「公民不服從」。

呂秋遠說，港警已經不是在行使公權力，而是在政府授權下為林鄭「報仇」，公權力奠基於法律，但是現在警方所有的行為在一般民主法治國家看來，都是匪夷所思的，他認為，港警現在並不是在維護香港秩序，而是在「消滅」與政府不同意見的民眾。

呂秋遠表示，如果台灣也發生這樣的事情，他身為律師，也會支持，而且會竭盡所能抵抗這個非民意組成的政府，因為沒有人權，就沒有幸福。呂秋遠強調，香港抗暴與台灣的關係，在於中國眼裡，台灣與香港都是國內政治，只要台灣親共政府成立，香港抗暴模式當然有可能發生在台灣，而香港人正在示範親中政府如何毀掉一個法治國家。文末，呂秋遠重申，香港離我們很近，真的很近，呼籲大家好好投票。

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