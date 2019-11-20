又掀爭議！ 新報告：基因編輯寶寶合乎倫理 2年內可望問世

成熟的人類胚胎基因編輯技術可望在兩年內問世。圖為示意圖。（法新社）

2019-11-20 15:45:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國「科學狂人」賀建奎去年透過基因編輯技術，成功創造史上首例對愛滋免疫的嬰兒，引發全球輿論譁然。然而，一份最新報告卻指出，基因編輯嬰兒有助保護人類免受疾病侵害，是人類「迫切需要的」，且符合倫理的該項技術可望在2年內問世。

根據《CNN》報導，蘇格蘭阿伯泰大學（Abertay University）生物倫理學家史密斯（Kevin Smith）上週在《生物倫理學》雜誌上發表的一項報告指出，基因編輯技術的風險極低，無論從倫理學角度或技術執行層面來看，都可被用於人類胚胎。

請繼續往下閱讀...

史密斯認為，賀建奎事件雖引發學界與各方輿論的激烈抨擊，但若從功利主義的出發點討論這項議題，基因編輯是解決胚胎與遺傳疾病「唯一可行的方法」，他說，基因編輯將使醫師能保護未來的人類免受心血管疾病、癌症與老年癡呆症等其他常見疾病的侵害，可為全人類省下極其龐大的資源。

史密斯說，透過簡單的基因編輯，人類可避免或延緩多種常見疾病，不僅壽命延長，人類個體無病階段的時間也大大提高。史密斯承認，當前社會輿論偏向反對基因編輯人類胚胎，但他仍堅信，這項技術及倫理方面的討論可望在2年內成熟。

中國科學家賀建奎。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法