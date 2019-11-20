中國千人計畫「內應」曝光？美國衛院爆140名學者遭FBI調查

FBI近年來把參與中國「千人計畫」的學者列為調查重點，並以間諜罪名拘捕在美的華裔科學家。（路透資料照）

2019-11-20 14:00:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）近年來把參與中國「千人計畫」的學者列為調查重點，陸續以間諜等罪名拘捕在美的華裔科學家，美參議院調查委員會今日舉行聽證會，美國多個聯邦研究機構皆被查獲有涉及「千人計畫」的學者，其中美國國家衛生院（NIH）有高達140多名學者遭到FBI調查。

根據《美國之音》報導，美參議院常設調查小組委員會主席、共和黨籍議員波特曼（Rob Portman）詢問國家衛生研究院、國家科學基金及能源部科學辦公室的官員，獲後者證實，前述3大機構均有學者被查出參與中國的千人計畫。

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作為美國最大醫學科研機構，隸屬美國衛生及人類服務部的國家衛生研究院（NIH）由聯邦政府直接撥款，負責諸多尖端機密研究。然而，從去年底就有調查報告揭露，部分受聘於NIH等美國聯邦研究機構的外國學者，私下拿取中國好處，將美國智慧財產違法轉移給中方。

美國聯邦調查局（FBI）反間諜部助理主任布朗（John Brown）表示，FBI去年起已逐漸增加千人計畫相關學者的逮捕與起訴行動，並在該局共56個辦事處都設立反間諜小組，同時也加強與大專院校、企業的接觸。

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