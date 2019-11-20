人大釋法爭議一次看懂 硬幹恐再掀動盪

香港反送中抗爭持續延燒。（彭博）

2019-11-20 14:30:18

〔中央社〕香港主權轉移以來，人大有5次釋法前例，卻有高達4次不符程序正義，引發社會反彈。香港立法會議員楊岳橋表示，若人大再度違反程序釋法，將嚴重衝擊「一國兩制」信心。

※人大釋法在香港基本法中的法源依據

根據「香港基本法」第158條規定，基本法的解釋權屬於全國人大常委會，授權香港特別行政區法院在審理案件時，對基本法關於香港「自治範圍內」的條款自行解釋。

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但如香港法院在審理案件時需對基本法關於「中央人民政府管理的事務」或「中央和香港特別行政區關係」的條款進行解釋，而該條款的解釋又影響到案件的判決，在對該案件作出「不可上訴的終局判決」前，應由香港「終審法院」請全國人大常委會對有關條款作出解釋。

※「禁蒙面法」違憲 人大釋法疑慮再起

香港高院18日裁決「禁蒙面法」立法方式違憲，全國人大常委會法工委19日對此表達強烈不滿，並稱香港法律是否符合基本法，只能由人大常委會判斷和決定，人大常委會正在研究一些人大代表的有關意見與建議。

外界分析認為，全國人大常委會法工委的上述表態，暗示將6度釋法，且可能罔顧程序正義，直接推翻香港高院裁決，令外界憂心所謂「港人治港，高度自治」再度淪為一紙空談。

香港執業大律師、現任公民黨黨魁、香港立法會議員楊岳橋表示，人大常委會法工委在司法程序走完前就跑出來講話，可謂「非常不智」。

他說，就目前情況來看，港府一定會就高院的裁決結果提出上訴，因此距離人大釋法至少還有兩關要走，一是高院的上訴庭，再來就是由終審法院請人大釋法。

※人大5次釋法 4次不符程序

根據基本法，人大釋法應由終審法院請全國人大常委解釋，然而在香港主權轉移迄今22年來的5次釋法中，北京僅一次遵循這項程序，其餘4次都不按程序進行，因此提到人大釋法，港人情緒複雜。

5次釋法分別發生在1999年、2004年、2005年、2011年、2016年。除2011年因應外交事務而做的第4次釋法是由終審法院所提出外，第1、3次提出釋法者是行政長官，第2、5次是全國人大常委會「主動釋法」，皆不符程序。

其中最具爭議的人大釋法是2016年的第5次釋法，這次釋法源於多名立法會議員在宣誓時被指涉嫌「辱華」。最終人大常委會「主動釋法」，直接導致6名民主派立法會議員被褫奪資格。

香港學者梁啟智曾撰文分析，2016年的人大釋法嚴重違反程序正義，並至少衍伸出以下問題。

首先，這次釋法並非由終審法院所提請，而是全國人大常委會主動釋法。

其次，當時香港法庭正在處理政府和立法會就宣誓問題訴訟，人大常委卻中途跑出來釋法，使得法庭連按原有程序考慮如何解釋基本法的機會也被剝奪。

再者，相關的基本法條文本身沒有提及宣誓的形式，但釋法內容卻對此作詳細說明，形成了北京以「解釋基本法為名，增修基本法為實」的客觀後果。

※泛民盼北京保持理性 尊重香港司法

屬香港泛民派的議員楊岳橋表示，目前香港民眾對港府已經失去信任，司法獨立是最後的期望。倘若人大再次違反程序釋法，將衝擊港人已經很脆弱的「一國兩制」信心。

對於全國人大常委會法工委宣稱香港法律是否符合香港基本法，只能由全國人大常委會判斷和決定。楊岳橋批評這項說法「站不住腳」。基本法明列，香港法院有權解釋基本法，且過去逾20年來也已多次做出解釋。

他呼籲香港建制派與親北京陣營，一定要說服北京尊重香港法院與遵守程序正義，「反送中」已讓香港社會動盪5個多月，若人大常委會再度逕自釋法，對於平息紛擾並無助益。（編輯：邱國強/繆宗翰）

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