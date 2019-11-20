《禁蒙面法》違憲中國跳腳 央視崩潰嗆：港高院「助紂為虐」

香港高等法院18日裁定《禁蒙面法》因違反《香港基本法》之下的憲政架構，裁定違憲，引發中共中央不滿。（美聯社）

2019-11-20 11:00:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院18日裁定《禁蒙面法》因違反《香港基本法》之下的憲政架構，裁定違憲，引發中共中央不滿，中國國務院港澳辦公室怒指，此舉公然挑戰全國人大常委會的權威，中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會也聲稱，只有人大才有權判斷法律是否違憲，官媒《央視》更指，香港高院「助紂為虐」。

香港高等法院18日裁定港府此前以「危害公安」為由引用《緊急法》，有違《香港基本法》下的憲制架構，且引用緊急法，繞過立法會審議程序，直接頒布《禁蒙面法》的立法方式，明顯不符比例原則、超乎合理需要，也屬違憲，令中共中央為之跳腳，港澳辦、人大法制工作委員會紛紛出面批判，聲稱除了人大常委會外，無任何其他機構有權做此判決。

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中國官媒《央視》也出面怒指，如此說法簡直是「信口雌黃」，強調據香港基本法第8條的規定，包括《緊急情況規例條例》在內的香港原有法律，除同香港基本法相抵觸或經香港特別行政區立法機關作出修改者外，予以保留，認為特首林鄭月娥、特區政府完全有權根據《緊急情況規例條例》推出《禁蒙面法》。

《央視》最後還警告香港法官，「奉勸香港高等法院某些法官，請丟掉幻想，遵循職業精神，規規矩矩依法辦事，不要助紂為虐、成為搞亂香港的千古罪人。」

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