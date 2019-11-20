深度僅10公里！ 阿根廷發生規模5.8強震 家具搖晃、民眾慌逃

阿根廷中部地區遭5.8強震襲擊。（擷取自USGS）

2019-11-20 09:42:14

〔即時新聞／綜合報導〕南美國家阿根廷於台灣時間今天上午7時10分許發生芮氏規模5.8強震，震源深度僅10公里，該國多省同感劇烈晃動，民眾紛紛在社群平台上傳地震發生當下，家具搖晃或傾倒的畫面及影片。

根據美國地質調查局（USGS）公布的觀測數據，阿根廷中部聖路易省首府聖路易市（San Luis）西南方向63公里處，於當地時間19日20時發生芮氏規模5.8地震，震央位於南緯33.6度，西經66.8度，震源深度10公里，為致災性較高的極淺層強震。

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外媒報導稱，這起地震為聖路易、門多薩及聖胡安省等地區帶來劇烈搖晃，民眾紛紛在社群平台報平安，還有人在慌亂中逃出家中，並上傳家具搖晃或傾倒的影片，所幸暫未傳出重大災情。

Nos Llegan Primeras imágenes subidas a redes sociales del sismo M6.3°（preliminar） en la provincia de San Luis Argentina. pic.twitter.com/t8YAvuMrUk — Meteoinformation 2.0 （@EarthquakeChil1） November 20, 2019

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