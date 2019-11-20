川普彈劾調查證人：烏克蘭提議讓我當國防部長

2019-11-20 05:11:02

〔中央社〕美國聯邦眾議院今天展開關鍵一週的彈劾調查公開聽證會，陸軍中校文德曼作證時說，一名基輔高階官員曾3度表示願意讓他擔任烏克蘭國防部長，但是他沒將這位官員的話當真。

共和黨人提出時任烏克蘭國家安全暨國防委員會（National Security and Defense Council）秘書丹尼約克（Oleksandr Danylyuk）對文德曼（Alexander Vindman）的這項提議，似乎是要使文德曼對總統川普的不利證詞顯得不足採信。

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文德曼表示，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）就職的場合，丹尼約克在基輔會談時3度以國防部長職務誘惑他，均遭他拒絕。

文德曼的父親在他母親過世後，帶領他3兄弟從烏克蘭來到美國。

他強調：「我是美國人，我還在蹣跚學步就來到這裡，我立即拒絕這些提議。」

文德曼今天在聽證會一開始就批評涉入烏克蘭「電話門」醜聞的川普，指責他打電話施壓烏克蘭調查政敵的作法不恰當。

文德曼是前白宮國家安全會議的烏克蘭專家，他針對川普在通電話時向澤倫斯基施壓一事表示：「美國總統要求外國政府調查美國公民和政治對手，這是不恰當的。」

川普被控在7月25日與澤倫斯基通電話時，要求烏克蘭方面調查可能在明年總統大選挑戰他的民主黨籍前任副總統拜登（Joe Biden）。文德曼當時負責監聽電話，他表示，當下他就知道自己必須向白宮法律顧問報告此事。

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