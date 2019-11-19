南韓神秘石碑遇大事就「流汗」 近日突然大汗淋漓…

每當南韓發生重大事件時，密陽市弘濟寺內表忠碑，就會不停「流汗」，最近這塊神秘石碑再次「大汗淋漓」，引起熱議。圖為南韓民眾到廟裡上香祈福。（資料照，歐新社）

2019-11-20 00:54:52

〔即時新聞／綜合報導〕南韓位於密陽市弘濟寺內的表忠碑，每當南韓發生重大事件時，就會不停「流汗」，最近這塊神秘石碑再次「大汗淋漓」，流出水量達到1公升，引起民眾熱議。

綜合外媒報導，這塊表忠碑是為緬懷壬辰倭亂時挺身救國、英勇抗擊倭寇的四溟大師而特意設立，南韓坊間流傳，每逢國家發生重大事件時，在碑石表面就會有「汗珠」，因此又被稱為「流汗的碑石」。

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表忠碑碑面日前再度出現「汗珠」，從18日凌晨4時開始一直到上午9點，「流汗」持續了5個小時，流出水量達到1公升。密陽市官員說，國家有好事石碑也會「流汗」，民眾誤會只有壞事發生碑面才會冒「汗珠」。

對於石碑的奇異現象，有專家推測可能是氣候變化，但由於每當南韓將發生大事就會的「流汗」的歷史，很多民眾認為這次「流汗」也不會是純粹的自然現象。

據報導，1919年南韓「三一獨立運動」、1945年8月15日半島解放，1950年朝鮮戰爭，以及2008年韓美進口美國牛肉引發民眾抗議、2010年天安艦沉沒、2017年朴槿惠彈劾下台、2018年密陽市世宗醫院大火（40餘人遇難）時，表忠碑都曾出現「大汗淋漓」的神奇現象。

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