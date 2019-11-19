金正恩笑了！你想不到 北韓也有寺廟與和尚

北韓（朝鮮）可說是現今少有的封閉社會主義國家，除了領導人金正恩以及核武，鮮少有人對於北韓當地有更深入的瞭解，可謂非常神秘。經常分享北韓當地資訊的「北韓-朝鮮經貿文化情報」今（19）日在臉書指出，北韓有宗教團體與宗教信仰，甚至還有和尚！（圖擷取自臉書）

2019-11-19 20:24:03

〔即時新聞／綜合報導〕北韓（朝鮮）可說是現今少有的封閉社會主義國家，除了領導人金正恩以及核武，鮮少有人對於北韓當地有更深入的瞭解，可謂非常神秘。經常分享北韓當地資訊的「北韓-朝鮮經貿文化情報」今（19）日在臉書指出，北韓有宗教團體與宗教信仰，甚至還有和尚！

「北韓-朝鮮經貿文化情報」今（19）日在臉書發文，指出「朝鮮不是只有領袖跟導彈而已，朝鮮還有宗教團體與宗教信仰，甚至還有和尚」，在朝鮮境內的60座佛寺中，目前約有300名經過訓練與學院教育的和尚。

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「朝鮮和尚」與我們普遍認知的和尚最大的區別就是「沒有剃度」、「保留著一般民眾的面貌」，而他們宣稱「只要心裡面理解教義即可，外型的改變只是形式而已，沒有太大的意義」，他們平時也並非居住於寺廟中，而是住在寺廟附近的村落裡、與家人同住。

文中也指出，「朝鮮和尚」所負責的工作，主要為「向觀光客與外賓介紹寺廟、提供服務等事務」以及「在佛教相關節日時舉辦相關活動」；而他們不但「領取國家給予的薪水」，薪資狀況在朝鮮當地職業所得中屬於「中高收入」。

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