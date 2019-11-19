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阿富汗換囚計畫 塔利班：已釋放美澳2教授

塔利班表示，美國籍的凱文·金（Kevin King，下）和澳洲籍的提摩西·維克斯（Timothy Weeks，上），在阿富汗南方的扎布爾省（Zabul）獲釋。（美聯社）

塔利班表示，美國籍的凱文·金（Kevin King，下）和澳洲籍的提摩西·維克斯（Timothy Weeks，上），在阿富汗南方的扎布爾省（Zabul）獲釋。（美聯社）

2019-11-19 19:39:31

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織「塔利班」今（19）日表示，他們已釋放2016年劫持的2名人質，分別是一名美國和一名澳洲人，換回阿富汗政府釋放並於昨天離開阿富汗的塔利班3名高層人士。

綜合外媒報導，塔利班表示，美國籍的凱文·金（Kevin King）和澳洲籍的提摩西·維克斯（Timothy Weeks），在阿富汗南方、大部分被塔利班控制的扎布爾省（Zabul）獲釋，結束長達3年多的囚禁生活。

塔利班駐卡達政治辦公室主任斯塔纳克扎伊（Abbas Stanakzai）說，這次互換已「完成」。這2名人質是喀布爾美國大學（American University）的教授，校方也證實2人獲釋。但還不清楚是否都被移交給了阿富汗政府代表、中間人或美軍。

在阿富汗政府釋放3名塔利班囚犯並送到卡達數小時後，2名人質才獲得自由。被釋放的塔利班囚犯包括副領導人哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）的弟弟，武裝組織「哈卡尼網絡」（Haqqani network）的領導人希拉傑丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）一週前宣布「有條件釋放」塔利班囚犯，他說這是非常艱難的決定，但必須為阿富汗人民的利益著想。釋放並交換人質或囚犯，旨在重啟雙方會談以結束阿富汗長達18年的戰爭，並最終讓美軍從阿富汗撤離。

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