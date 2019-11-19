上司辱罵「笨蛋、死了更好」 豐田員工輕生被認定是職災

日本豐田汽車公司一名男員工在2017年自殺，他生前遭受職場霸凌而罹患適應障礙症，日本勞動部門已認定這是職業災害。（路透）

2019-11-19 18:11:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本豐田汽車公司一名男員工在2017年自殺，他生前遭受職場霸凌，經常被上司辱罵「蠢貨」、「死了更好」等語，因此罹患適應障礙症。日本勞動部門已認定這是職業災害，家屬將依此向豐田索賠。

《共同社》報導，代表家屬的律師今（19）日表示，這名男子在東京大學研究所畢業後，2015年進入豐田汽車公司，隔年起在愛知縣豐田市的總公司負責車廂設計，但經常遭到上司職權騷擾，被辱罵「笨蛋」、「蠢貨」，甚至「死了更好」等語。

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這名男子2016年被確診罹患適應障礙症，同年7月停職，10月他到與該上司不同的其他組工作，但座位側對著。據悉，男子復工後經常手抖，簡單失誤次數也有所增加，曾向旁人說「想死」，2017年10月，男子在員工宿舍自殺身亡。

今年3月，死者家屬以「上司的言行超出業務指導範圍」為由，申請職業災害認定，豐田市的勞動基準監督署認可家屬的說法，認定為工傷。

律師表示，復工後不去醫院治療會被判斷為病情已經痊癒，經常不會被認定為職災，因此對官方這次判斷表示肯定，「（男子）復工後仍有症狀，與自殺的因果關係得到認定的意義重大」。

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