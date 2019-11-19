Airbnb成奧運贊助商 巴黎市長批破壞市場

奧委會（IOC）與短期住宿平台Airbnb簽約。（法新社）

2019-11-19 15:48:47

〔即時新聞／綜合報導〕國際奧運委員會（IOC）和短租住宿平台Airbnb，日前宣布簽訂合約，Airbnb將會為未來5屆的奧運比賽提供5億美元（約150億台幣）的贊助，成為奧運最重要的贊助商之一，與可口可樂和Visa等大集團齊名。這項合作卻引發2024奧運主辦方巴黎政府的不滿，巴黎市長希達戈（Anne Hidalgo）警告奧委會，應該要多考慮這項合作的潛在風險。

綜合外媒報導，希達戈日前才提出，加強法國首都遊客的租賃限制，而這也是Airbnb最大的市場之一。希達戈表示，Airbnb導致租金上漲，並加劇了租賃市場上公寓的短缺，這對所有巴黎人，特別是中產階級造成了損失。

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Airbnb全球副總裁暨公共事務負責人勒漢（Chris Lehane）表示，Airbnb和傳統的飯店相當不同，過去飯店希望透過限制供房數以拉高房價，但Airbnb並不會限制使用者。

勒漢也表示，這項合作將會為平台帶來更多的使用者，無論是房東或是房客的人數，都可望大幅成長。但希達戈則反斥該平台破壞當地經濟的穩定性，並對傳統飯店業帶來不公平的競爭。

據歐睿國際（Euromonitor International）市場調查，Airbnb在10年間從0份額成長至全球住房4%的平台，甚至超越許多飯店業者。

為抑制上升的租金，近年有越來越多國家加強旅遊業的限制，2017年巴塞隆納通過法案限制市中心飯店的擴張，同時也限制了日租套房的供應。其他城市，如阿姆斯特丹、倫敦、巴黎和澤西市也緊隨其後。Airbnb則進行反擊並施加了租金限制，並表示已與地方政府合作制定新的住房規則。

不滿奧運新贊助商，巴黎市長希達戈（Anne Hidalgo）表示Airbnb破壞市場平衡。（法新社）

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