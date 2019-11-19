為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

Airbnb成奧運贊助商 巴黎市長批破壞市場

奧委會（IOC）與短期住宿平台Airbnb簽約。（法新社）

奧委會（IOC）與短期住宿平台Airbnb簽約。（法新社）

2019-11-19 15:48:47

〔即時新聞／綜合報導〕國際奧運委員會（IOC）和短租住宿平台Airbnb，日前宣布簽訂合約，Airbnb將會為未來5屆的奧運比賽提供5億美元（約150億台幣）的贊助，成為奧運最重要的贊助商之一，與可口可樂和Visa等大集團齊名。這項合作卻引發2024奧運主辦方巴黎政府的不滿，巴黎市長希達戈（Anne Hidalgo）警告奧委會，應該要多考慮這項合作的潛在風險。

綜合外媒報導，希達戈日前才提出，加強法國首都遊客的租賃限制，而這也是Airbnb最大的市場之一。希達戈表示，Airbnb導致租金上漲，並加劇了租賃市場上公寓的短缺，這對所有巴黎人，特別是中產階級造成了損失。

Airbnb全球副總裁暨公共事務負責人勒漢（Chris Lehane）表示，Airbnb和傳統的飯店相當不同，過去飯店希望透過限制供房數以拉高房價，但Airbnb並不會限制使用者。

勒漢也表示，這項合作將會為平台帶來更多的使用者，無論是房東或是房客的人數，都可望大幅成長。但希達戈則反斥該平台破壞當地經濟的穩定性，並對傳統飯店業帶來不公平的競爭。

據歐睿國際（Euromonitor International）市場調查，Airbnb在10年間從0份額成長至全球住房4%的平台，甚至超越許多飯店業者。

為抑制上升的租金，近年有越來越多國家加強旅遊業的限制，2017年巴塞隆納通過法案限制市中心飯店的擴張，同時也限制了日租套房的供應。其他城市，如阿姆斯特丹、倫敦、巴黎和澤西市也緊隨其後。Airbnb則進行反擊並施加了租金限制，並表示已與地方政府合作制定新的住房規則。

不滿奧運新贊助商，巴黎市長希達戈（Anne Hidalgo）表示Airbnb破壞市場平衡。（法新社）

不滿奧運新贊助商，巴黎市長希達戈（Anne Hidalgo）表示Airbnb破壞市場平衡。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
Airbnb聯手奧委會 2028年前協助選手住宿
2019-11-19 13:18

Airbnb聯手奧委會 2028年前協助選手住宿
挽回消費者信任！Airbnb將清查700萬個房源
2019-11-07 12:22

挽回消費者信任！Airbnb將清查700萬個房源
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
Airbnb提5建議 尋求日租合法化／觀光局：旅宿市場趨近飽和 暫無修法放寬可能
2019-11-07 05:30

Airbnb提5建議 尋求日租合法化／觀光局：旅宿市場趨近飽和 暫無修法放寬可能
加州血腥槍擊案後 Airbnb禁止訂房開趴
2019-11-04 05:30

加州血腥槍擊案後 Airbnb禁止訂房開趴
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢
彩虹商機來了 旅宿預訂平台訂房創新高
2019-10-24 22:21

彩虹商機來了 旅宿預訂平台訂房創新高
向女性運動員致敬 2024巴黎奧運Logo出爐！ㅤ
2019-10-24 00:00

向女性運動員致敬 2024巴黎奧運Logo出爐！ㅤ

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播