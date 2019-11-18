中國山西礦災！至少16人仍受困平遙煤礦坑

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中國山西平遙礦坑傳氣爆。（圖擷取自平遙縣政府網站）
〔即時新聞／綜合報導〕中國山西礦坑今日下午1點50分驚傳氣爆，目前有18人獲救，5人送醫，剩餘16人等待救援。
根據《新華社》今（18）日報導，山西平遙的煤礦坑發生瓦斯氣爆意外，出事礦坑屬於峰岩煤焦集團旗下的二畝溝煤業有限公司。經初步調查，意外發生時有34人礦井下，目前已成功救援18人，其中5人已送醫治療，另外16人仍受困。事故原因調查與搶救工作仍在進行。
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