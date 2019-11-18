反送中行動傳捷報！《禁蒙面》惡法香港高院宣判違憲

香港特首林鄭月娥日前引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》引發各界反彈，高等法院今宣判《禁蒙面法》違憲。（歐新社）

2019-11-18 13:48:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府日前針對反送中示威者引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》惡法，引發各界反彈聲浪，經泛民主派議員等人努力後，今日傳來捷報；經香港高等法院開庭審理後，今裁定《緊急法》在「危害公安」情況下使用，違反《基本法》，而《禁蒙面法》對於基本權利的限制「超乎合理需要」，宣判違憲。

根據《香港01》 報導，港府日前引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，引發24名泛民派議員及前立法會議員梁國雄提出司法覆核案審理申請。申請方認為，特首林鄭月娥引用《緊急法》，繞過立法會，在不受約束的狀況下立法，不僅讓立法程序失去透明度，更讓立法會淪為「橡皮圖章」，違反《基本法》，且《緊急法》對於立法也無客觀標準，更無條例規定如何檢討相關訂立法例。除此之外，《禁蒙面法》管轄範圍又涵蓋「和平集會」，規定引人質疑，且更加激化抗爭局面，該法效力難令人信服。

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港府代表方則強調，《緊急法》並未與《基本法》條文相抵觸，且《禁蒙面法》立意在拯救香港市民並恢復社會秩序。

經審理後，高等法院今頒判詞裁定，《緊急法》容許特首在「危害公安」情況下立法，此舉並不符合《基本法》規定；《禁蒙面法》第3條、第5條規定則有不合比例部分，對基本權利限制「超乎合理需要」，因此裁定《緊急法》「危害公安」部份和《禁蒙面法》違憲。申請方所提出的解方要求則須待進一步聆訊。

此審理案兩申請方為24名泛民主派議員和梁國雄，答辯人為港府行政長官、律政司司長及警務處處長，此案審理法官為周家明及林雲浩。

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