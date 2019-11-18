為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

註定分別！美國貓熊貝貝將返中 粉絲不捨道別

貓熊貝貝即將從美國華府送回中國。（法新社）

貓熊貝貝即將從美國華府送回中國。（法新社）

2019-11-18 15:30:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）4歲的貓熊貝貝（Bei Bei）預計將於明日（19日）以波音777專機送往中國成都，在踏上長達16小時的飛行前，園方也為貝貝舉行了歡送會。

綜合外媒報導，貓熊貝貝2015年8月22日出生於美國華盛頓，而根據與中國野生動物保護協會簽署繁殖研究合作協議，所有出生於國家動物園的貓熊，都必須在年滿4歲時，送回中國，以完成貓熊繁殖計畫。

飼養員迪瑞（Marty Dearie）表示，園方從貝貝出生的那天起，就開始為他前往中國的這趟旅程作準備。迪瑞也表示，在送貝貝離開的那天，自己一定會流淚。

據報導，貝貝將搭上由聯邦快遞（FedEx）打造的貓熊專機，更會有一名保育員和一名獸醫同行，陪伴貝貝從華盛頓飛行至成都長達16小時的直航。

迪瑞表示，要讓貓熊進行如此遙遠的旅行並非一件容易的事。在行前替貝貝進行數週的訓練，以保證貝貝能安穩地度過飛行時間。機上準備約15到20公斤的竹子，也準備了蘋果、番薯、紅蘿蔔、甘蔗、蜂蜜和餅乾等。

在離開華府前的最後一個週末，園方也為貝貝舉行了歡送會，有相當多的粉絲前往動物園只為見貝貝一面。園方除了準備歡送蛋糕外，也提供明信片給粉絲書畫，一同為即將踏上旅程的貝貝祝福。

華府史密森尼國家動物園為貝貝舉行歡送會，圖為兒童為貝貝寫明信片祝福。（法新社）

華府史密森尼國家動物園為貝貝舉行歡送會，圖為兒童為貝貝寫明信片祝福。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大雪澆不熄我的熱情 美國貓熊「貝貝」在雪堆開心耍萌
2018-11-20 19:25

大雪澆不熄我的熱情 美國貓熊「貝貝」在雪堆開心耍萌
比利時龍鳳胎貓熊寶寶 取名「寶弟」、「寶妹」
2019-11-15 20:59

比利時龍鳳胎貓熊寶寶 取名「寶弟」、「寶妹」
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
民眾動物園驚見蛇逛大街 園方：蛇出沒很頻繁
2019-11-12 14:53

民眾動物園驚見蛇逛大街 園方：蛇出沒很頻繁
跳入籠內挑釁雄獅 女遊客著「紐約警裝」被捕
2019-11-08 11:21

跳入籠內挑釁雄獅 女遊客著「紐約警裝」被捕
集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播