註定分別！美國貓熊貝貝將返中 粉絲不捨道別

貓熊貝貝即將從美國華府送回中國。（法新社）

2019-11-18 15:30:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）4歲的貓熊貝貝（Bei Bei）預計將於明日（19日）以波音777專機送往中國成都，在踏上長達16小時的飛行前，園方也為貝貝舉行了歡送會。

綜合外媒報導，貓熊貝貝2015年8月22日出生於美國華盛頓，而根據與中國野生動物保護協會簽署繁殖研究合作協議，所有出生於國家動物園的貓熊，都必須在年滿4歲時，送回中國，以完成貓熊繁殖計畫。

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飼養員迪瑞（Marty Dearie）表示，園方從貝貝出生的那天起，就開始為他前往中國的這趟旅程作準備。迪瑞也表示，在送貝貝離開的那天，自己一定會流淚。

據報導，貝貝將搭上由聯邦快遞（FedEx）打造的貓熊專機，更會有一名保育員和一名獸醫同行，陪伴貝貝從華盛頓飛行至成都長達16小時的直航。

迪瑞表示，要讓貓熊進行如此遙遠的旅行並非一件容易的事。在行前替貝貝進行數週的訓練，以保證貝貝能安穩地度過飛行時間。機上準備約15到20公斤的竹子，也準備了蘋果、番薯、紅蘿蔔、甘蔗、蜂蜜和餅乾等。

在離開華府前的最後一個週末，園方也為貝貝舉行了歡送會，有相當多的粉絲前往動物園只為見貝貝一面。園方除了準備歡送蛋糕外，也提供明信片給粉絲書畫，一同為即將踏上旅程的貝貝祝福。

華府史密森尼國家動物園為貝貝舉行歡送會，圖為兒童為貝貝寫明信片祝福。（法新社）

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