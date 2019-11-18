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北韓怒嗆拜登「瘋狗」 川普：他雖懶散遲鈍但沒這麼糟

北韓怒批拜登是該被亂棒打死的瘋狗，不過美國總統川普卻出面為其政敵「緩頰」。（法新社）

北韓怒批拜登是該被亂棒打死的瘋狗，不過美國總統川普卻出面為其政敵「緩頰」。（法新社）

2019-11-18 10:29:52

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）日前遭到北韓官媒痛批他是一隻應該被亂棍打死的「瘋狗」，不過多次譏笑拜登的美國總統川普卻罕見出面「緩頰」，稱拜登還不至於那麼糟。

北韓《中央通信社》在14日發文痛批民主黨總統參選人拜登，稱其毀謗最高領導人的尊嚴，怒嗆像拜登這樣的瘋狗到處亂跑，恐傷及許多人，牠們應該要被亂棍打死；針對北韓砲火全開的聲明，美國總統川普卻出面為其政敵「緩頰」。

川普在推特表示，「委員長先生（指金正恩），拜登或許又懶又遲鈍（ Sleepy and Very Slow），但他不是瘋狗。事實上他還不至於那麼糟」。

川普還不忘提醒金正恩，「我是唯一可以使你達到目標的人。你應該迅速採取行動，完成協議」，期待與其再次見面。

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