北韓怒嗆拜登「瘋狗」 川普：他雖懶散遲鈍但沒這麼糟

〔即時新聞/綜合報導〕民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)日前遭到北韓官媒痛批他是一隻應該被亂棍打死的「瘋狗」,不過多次譏笑拜登的美國總統川普卻罕見出面「緩頰」,稱拜登還不至於那麼糟。

北韓《中央通信社》在14日發文痛批民主黨總統參選人拜登,稱其毀謗最高領導人的尊嚴,怒嗆像拜登這樣的瘋狗到處亂跑,恐傷及許多人,牠們應該要被亂棍打死;針對北韓砲火全開的聲明,美國總統川普卻出面為其政敵「緩頰」。

川普在推特表示,「委員長先生(指金正恩),拜登或許又懶又遲鈍( Sleepy and Very Slow),但他不是瘋狗。事實上他還不至於那麼糟」。

川普還不忘提醒金正恩,「我是唯一可以使你達到目標的人。你應該迅速採取行動,完成協議」,期待與其再次見面。

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7