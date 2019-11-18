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嗜殺？港警武力強攻理大 中官媒總編：應授權實彈射擊

香港理工大學遭港警武力強攻，與示威者對峙，校園頓時陷入一片火海。（路透）

香港理工大學遭港警武力強攻，與示威者對峙，校園頓時陷入一片火海。（路透）

2019-11-18 10:33:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學昨（17日）晚徹夜烽火，港警武力封鎖校門，強攻聚集在校內的示威者及學生，現場慘叫聲不斷，宛如一場噩夢。不過，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進竟在Twitter評論，建議應允許港警使用實彈射擊。

理大成為警民衝突戰場，港警發射催淚彈、出動水砲車及裝甲車等武器強攻，更發射催淚彈、布袋彈及橡膠子彈等，然而示威者僅有雨傘、自製盾牌防護，並向港警投擲磚頭、汽油彈縱火阻止港警進攻，校園頓時形同殺戮戰場。

對此，胡錫進在個人Twitter帳號連續發文評痛斥，批評示威者是暴徒、是「新型恐怖份子」，劫持香港未來，威脅殺死香港。談及理大警民衝突，他竟表示暴徒用汽油彈襲擊裝甲車導致起火，但港警仍保持克制，建議「應允許港警使用實彈射擊」，以對抗暴動者。

《環球時報》總編輯胡錫進痛斥示威者是「新型恐怖份子」，竟還建議「應授權港警使用實彈射擊」。（圖擷取自胡錫進Twitter）

《環球時報》總編輯胡錫進痛斥示威者是「新型恐怖份子」，竟還建議「應授權港警使用實彈射擊」。（圖擷取自胡錫進Twitter）

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