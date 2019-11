嗜殺？港警武力強攻理大 中官媒總編：應授權實彈射擊

2019-11-18 10:33:52

〔即時新聞/綜合報導〕香港理工大學昨(17日)晚徹夜烽火,港警武力封鎖校門,強攻聚集在校內的示威者及學生,現場慘叫聲不斷,宛如一場噩夢。不過,中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進竟在Twitter評論,建議應允許港警使用實彈射擊。

理大成為警民衝突戰場,港警發射催淚彈、出動水砲車及裝甲車等武器強攻,更發射催淚彈、布袋彈及橡膠子彈等,然而示威者僅有雨傘、自製盾牌防護,並向港警投擲磚頭、汽油彈縱火阻止港警進攻,校園頓時形同殺戮戰場。

對此,胡錫進在個人Twitter帳號連續發文評痛斥,批評示威者是暴徒、是「新型恐怖份子」,劫持香港未來,威脅殺死香港。談及理大警民衝突,他竟表示暴徒用汽油彈襲擊裝甲車導致起火,但港警仍保持克制,建議「應允許港警使用實彈射擊」,以對抗暴動者。

This video went viral on China's internet. HK looks like a battlefield tonight. Rioters attacked armored police vehicle with petrol bombs, causing it to catch fire.But police still exercise restraint. Police should be permitted to fire live rounds in this case to counter rioters. pic.twitter.com/dD9Qxl1AUf