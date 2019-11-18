為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

傳港警要求動用衝鋒槍、突擊步槍 速龍昨持槍進入博物館

有港警傳出向上級要求使用MP5衝鋒槍及AR-15突擊步槍應對示威者的「致命攻擊」。（美聯社）

有港警傳出向上級要求使用MP5衝鋒槍及AR-15突擊步槍應對示威者的「致命攻擊」。（美聯社）

2019-11-18 07:55:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢不斷激化，港警武裝也不斷升級，昨日警方一名傳媒聯絡隊隊員小腿中箭，傳出有前線警員認為應提升武力應對示威者的「致命攻擊」，並向上級要求使用MP5衝鋒槍及AR-15突擊步槍，網路上更流傳一張防暴警察手持AR-15突擊步槍瞄準遠方理工大學的照片。

根據《香港01》報導，反送中事件至今，港警有2次攜帶AR-15，網路上流傳照片則是第3次，據了解，AR-15為內部保安大隊及特定單位人員所配備武器，警方一般都會放置數支AR-15在警車內，機動部隊也會視情況決定是否攜帶，通常一隊人馬會配備3支AR-15，速龍小隊、機場特警則是在巡邏時就會配備此槍，但使用機率偏低。AR-15彈藥口徑為5.56毫米，標準配發20發彈匣，視情況也能使用30發彈匣，世界多國部隊都配有AR-15。

而在昨天下午4點左右，疑似速龍小隊警員走上香港歷史博物館，從高處俯瞰街頭衝突態勢，而警員腳旁疑似放置可連續發射催淚彈的長槍，而在速龍小隊離開香港歷史博物館時，則可疑警員手上手持低殺傷力的橙色槍托，槍身部分則是全黑的長槍。

網路上流傳港警手持AR-15步槍瞄準遠方理大戒備。（圖擷取自網路）

網路上流傳港警手持AR-15步槍瞄準遠方理大戒備。（圖擷取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被捕女子被大批示威者帶走 港警遭圍攻開3槍驅離
2019-11-18 07:21

被捕女子被大批示威者帶走 港警遭圍攻開3槍驅離
香港如戰場正受人道危機 民陣向國際社會緊急求救
2019-11-18 06:55

香港如戰場正受人道危機 民陣向國際社會緊急求救
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
港警鎮壓 水砲、聲波砲齊發
2019-11-18 05:30

港警鎮壓 水砲、聲波砲齊發
理大遭包圍！ 港警：你們只有一條路，就是投降
2019-11-17 23:56

理大遭包圍！ 港警：你們只有一條路，就是投降
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播