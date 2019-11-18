傳港警要求動用衝鋒槍、突擊步槍 速龍昨持槍進入博物館

有港警傳出向上級要求使用MP5衝鋒槍及AR-15突擊步槍應對示威者的「致命攻擊」。（美聯社）

2019-11-18 07:55:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢不斷激化，港警武裝也不斷升級，昨日警方一名傳媒聯絡隊隊員小腿中箭，傳出有前線警員認為應提升武力應對示威者的「致命攻擊」，並向上級要求使用MP5衝鋒槍及AR-15突擊步槍，網路上更流傳一張防暴警察手持AR-15突擊步槍瞄準遠方理工大學的照片。

根據《香港01》報導，反送中事件至今，港警有2次攜帶AR-15，網路上流傳照片則是第3次，據了解，AR-15為內部保安大隊及特定單位人員所配備武器，警方一般都會放置數支AR-15在警車內，機動部隊也會視情況決定是否攜帶，通常一隊人馬會配備3支AR-15，速龍小隊、機場特警則是在巡邏時就會配備此槍，但使用機率偏低。AR-15彈藥口徑為5.56毫米，標準配發20發彈匣，視情況也能使用30發彈匣，世界多國部隊都配有AR-15。

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而在昨天下午4點左右，疑似速龍小隊警員走上香港歷史博物館，從高處俯瞰街頭衝突態勢，而警員腳旁疑似放置可連續發射催淚彈的長槍，而在速龍小隊離開香港歷史博物館時，則可疑警員手上手持低殺傷力的橙色槍托，槍身部分則是全黑的長槍。

網路上流傳港警手持AR-15步槍瞄準遠方理大戒備。（圖擷取自網路）

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