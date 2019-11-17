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詭異！香港科大生周梓樂墜樓同一公屋 今又驚傳少女墜樓身亡

香港的「連續自殺案件」，疑點越來越多，圖為一名黑衣男子13日被發現倒臥血泊中，後送醫不治。（圖擷取自反送中核實資訊）

香港的「連續自殺案件」，疑點越來越多，圖為一名黑衣男子13日被發現倒臥血泊中，後送醫不治。（圖擷取自反送中核實資訊）

2019-11-17 21:33:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港科技大學學生周梓樂4日在新界西貢區將軍澳新市鎮公共屋屯「尚德邨」停車場離奇墜樓，並於8日宣告不治。無獨有偶，位於尚德邨的尚禮樓17日又驚傳少女墜樓身亡事件！

綜合港媒報導，17日上午11時許，有一名黃姓17歲少女從尚禮樓的天台墜下，並倒卧於地面，有住戶聽聞巨響發現，於是報警求助。救護人員接報到場，經檢查後證實黃女當場死亡。警方於現場沒有發現遺書，一如先前多起墜樓案，港警經初步調查，認為事件「無可疑」，死者死因有待驗屍後確定。

香港自6月「反送中」抗爭開始，不斷傳出市民失蹤、死亡的消息，且疑點重重，浮屍突然增多，墜樓的離奇命案也陡增，港警卻一概聲稱「無可疑」。此類事件在9月5日至6日達到高潮，21小時內出現6宗墜樓1宗上吊的事件。

此前，13日晚間10點多，有民眾在荃灣葵涌勝耀街的嘉里物流中心對面，發現一名身穿黑衣黑褲的青年倒在地上，身旁全是血，後送醫不治，港警稱「單純墜樓」，但有網友質疑這是警方打死示威者後再製造「二次死亡」。目前多名網友發起要求嘉里物流中心公布大廈外的監視錄影器影片，也在廣徵附近的行車紀錄器畫面。

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