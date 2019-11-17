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南韓遣送殺人嫌返北韓違反國際法 聯合國要查

南韓日前首次通過板門店（見圖）遣送北韓居民。（法新社）

南韓日前首次通過板門店（見圖）遣送北韓居民。（法新社）

2019-11-17 23:06:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府日前首次經板門店，遣返2名涉嫌殺人的北韓人。但強制遣返2名已經表明願意歸化的北韓船員的舉動，遭到國際譴責。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）表示，對兩人被遣返後將面臨的危險的擔憂，並已為此與南北韓政府接觸。

綜合媒體報導，南韓統一部指出，這2名北韓漁民在越界逃到南韓之前，殺害了他們自己漁船上的其他16名漁民，兩人是「凶惡的罪犯」，依據國際法不會被認定為難民。但是據南韓憲法，所有北韓人都被自動視為南韓公民，抵達南韓領土並表達脫北意願者，都能獲得居留。

《國際人權法》中明文規定禁止強制遣返面臨嚴重拷問危險的人，意即南韓政府雖以「殺人犯」為由以強制遣送兩名船員回北韓，但這是國際法明令禁止的。對此，聯合國將調查此事。國際特赦組織南韓分部聲明稱，該2船員尚未被定罪前卻就被冠上罪犯標記並被迅速遣送回國，這剝奪了他們公平受審的權利，此舉不僅不人道，還違反了國際法規。

據報，這兩名漁民被戴上面罩帶到了兩韓之間的板門店非軍事區。到達後，面罩一脫，看見北韓士兵向他們走來，才知道自己已經被遣返，其中一人當場崩潰。

文在寅為人權律師出身，又任命曾為聯合國人權事務高級官員的康京和為外交部長，一直以來以「人權政府」自居，如今卻因侵犯人權備受撻伐。南韓在野黨甚至批評文在寅是在看北韓臉色。

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