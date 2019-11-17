香港人反抗》警中箭 網友拿官話酸「電光火石別無選擇」

一名香港警員今遭箭射中小腿，卻遭網友譏諷「電光火石間，示威者受到生命威脅，射向香港警察下半身，可見相當克制」。（圖擷取自臉書＿香港警察 Hong Kong Police）

2019-11-17 23:25:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方連月以來的濫暴手段持續激化香港社會對立局勢，也持續加劇了警民之間的激烈衝突。理工大學有港警今（17）下午遭示威者的弓箭射中小腿。然而，眾多網友對此不以為然、也不予以同情，並引述當局針對港警實彈射殺手無寸鐵的示威者一事所作的推拖之辭，回以譏諷「電光火石間，示威者受到生命威脅，射向香港警察下半身，可見相當克制」、「示威者太仁慈了」。

臉書粉專「香港警察 Hong Kong Police」今發文表示，有一名警員下午2點左右被箭射中小腿，目前清醒了、正在醫院調養中。並譴責「暴徒」持續以「致命武器」，如磚頭、汽油彈及弓箭等武器，對在場所有人「構成嚴重生命威脅」。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，卻遭網友狂按「笑臉」符號。截至今晚10時30分，總共2.6萬的讚數中，「笑臉」符號就高達1.7萬。網友紛紛狂酸，「十分克制，示威者只射腳，警察應該學習，不要射頭」、「示威者都知唔（不）好射頭呀！」、「證明示威者比較有紀律，他們都射腳，黑警都射頭、軀幹等要害」。

還有大批網友引述日前香港警務處處長盧偉聰，針對港警射殺手無寸鐵的示威者所作的推拖之辭「當時員警因生命受到嚴重威脅，在電光石火別無選擇下才開槍，做法合法及合理」，來回應此中箭事件：「示威者感覺受到生命威脅，電光火石之間無法作出警告」、「電光火石之間別無選擇下才出箭，做法合法及合理」、「所有事都係電光石火之間發生」、「電光火石間，示威者受到生命威脅，射向香港警察下半身，可見相當克制」。

網友也在留言中比對警民之間的武力不對等，一一點出港警所使用的武力，包含真槍實彈、橡膠子彈、強力高壓水砲車、數千枚催淚彈，紛紛酸爆「只射中小腿就唉唉叫」、「有被（布袋彈）打瞎眼了嗎？」、「五個月射爆超過8個人眼、日日開新聞都見到警察又用警棍打頭、被拘捕後被打成腦出血、被輪姦」、「有像被實彈射擊軀幹的示威者一樣嗎？開刀要不要割一邊腎？還是割半個肝？」、「射你腳而已，小小事嘈嘈嘈」、「那被高壓水砲施襲頭部、當場休克的記者呢」、「與實彈，CS彈，其他槍械及警棍相比，弓箭微不足道，小孩子玩具同大人殺人武器比」、「同意武力不對等，交換！」、「支持學生和黑警的武器交換」。

還有網友如法炮製「官方聲明」：「對於有弓箭射中警員，抗爭者表示事件非常嚴重並高度關注涉事示威者已被即時停止一切前線支援工作及即時休假，案件交理大總區調查，若有任何違紀行為，抗爭者必定嚴肅處理」、「已經訓斥有關弓箭手，並安排他立即休假」。

也有網友質疑警員是否「化特效妝」以詐取撫恤獎金：「特技化妝」、「我甚至懷疑相片係經過修改」、「警察向前打，怎麼會後面中箭？腳中箭怎麼會有支箭以水平角度入？好奇想專業人士解釋一下」、「外間傳聞警員受輕傷收＄50000港幣，重傷收＄200000港幣，消息是否真確？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法