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《時代》年度風雲人物票選 黃之鋒催票：支持真「防彈」少年！

《時代雜誌》年度風雲人物網路投票已經展開，「香港示威者」也在候選名單內。（圖擷取自官網）

《時代雜誌》年度風雲人物網路投票已經展開，「香港示威者」也在候選名單內。（圖擷取自官網）

2019-11-17 14:59:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代雜誌》每年都會選出當年度對世界最具影響力的人事物，目前網路投票部分已經展開，「香港示威者」也在候選名單內，香港眾志秘書長黃之鋒除了在臉書喊話催票外，對比票王韓國天團BTS支持度，黃之鋒嘆「香港那些人是真『防彈』少年」。

這次獲選的對象除了有香港示威者之外，還包括多名政界人物，像是美國總統川普、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、英國首相強生、德國總理梅克爾、加拿大總理杜魯多等，還有去年的得票王「韓國天團BTS防彈少年團」。

黃之鋒PO出了BTS和香港示威者的照片，截圖可見BTS獲76％支持度，而香港示威者獲51％支持度，黃之鋒也呼籲大家幫忙投票，喊話「香港人要上時代雜紙」，並稱「最可悲的是香港那些人是真『防彈』少年」。目前，經黃之鋒催票後，香港示威者的支持度上升到93％；結果將於下月11日揭曉。

《時代》每年年底會評選出時代雜誌年度風雲人物（Time Person of the Year），為當年度對世界最具有影響力的事物，獲選對象可以是個人、夫婦、一群人、概念、地方甚至是機器，只要在過去一年具有最深遠的影響力，無論是好的或是壞的影響。

《時代雜誌》年度風雲人物網路投票已經展開，「香港示威者」也在候選名單內。（圖擷取自官網）

《時代雜誌》年度風雲人物網路投票已經展開，「香港示威者」也在候選名單內。（圖擷取自官網）

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