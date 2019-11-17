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研究︰鴿子腳上長期纏繞人類頭髮 血液無法循環導致「斷趾」

法國近日研究發現鴿子「斷趾」和人類的頭髮有關。（法新社）

法國近日研究發現鴿子「斷趾」和人類的頭髮有關。（法新社）

2019-11-17 14:19:20

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎和倫敦街頭經常能看見走路搖晃的鴿子，原因多半是腳趾受傷、斷掉或已變形的腳。日前研究發現，遭到「斷趾」的鴿子很大部分是因為纏上了人類的頭髮。

綜合外媒報導，法國國立自然歷史博物館和法國里昂大學組織的研究團隊，在巴黎調查，研究發現，鴿子的斷趾現象隨著美髮師的密度增加，顯示鴿子的斷趾和人類的頭髮有非常大程度的關聯。

研究人員也發現，鴿子的腳上經常纏繞著繩子或人的頭髮，長時間的緊繞，造成血液無法循環，最後導致組織死亡、腳趾脫落。

研究人員吉格（Frédéric Jiguet）表示，人們對鴿子有不好的印象，認為鴿子總是在樹墩和垃圾堆中遊蕩，但事實上鴿子卻是人類活動和污染的受害者。

據報導，在髮廊聚集的區域，剪去的頭髮堆置在垃圾桶，不經意則飄至道路中，這也使鴿子在美髮師密度高的區域，斷趾的比例也增高。

研究顯示，鴿子在空氣、噪音污染嚴重，人類活動頻繁的區域更容易出現斷趾的情形，在高綠化的區域，則有較高比例健全的鴿子。研究人員也認為這為衡量城市環境品質提供了一個有用的指標。

據報導，這也並非首次有人為斷趾進行調查，有部分人員認為環境造成鴿子容易感染傳染病；另一些人則認為化學物質和金屬尖銳物是對他們造成傷害的主因。

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