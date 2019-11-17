印度空污嚴重 外媒分析民眾「不戴口罩」原因...

印度新德里是全球空汙最嚴重的城市，但大部分民眾卻不愛戴口罩。（美聯社）

2019-11-17 15:05:47

〔即時新聞／綜合報導〕印度首都新德里近來遭受嚴重空氣汙染侵襲，成為全球空汙最嚴重的城市，本月以來就因空品達嚴重等級而全面停課2次，但卻有人發現，印度民眾很少戴口罩，讓外界感到疑惑。

據《華盛頓郵報》報導，新德里的公園中，即使空氣品質極差，一眼望去都是灰色的霧霾，但仍能看到許多民眾一早就聚集在這做瑜珈，即便學校都被迫停課了，這些民眾出門也都不會戴口罩。

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住在新德里低收入社區的92歲居民哈塔爾（R.L. Khattar）表示「戴口罩讓人看起來像個傻瓜」，雖然當地空氣讓他有咳嗽及呼吸困難的症狀，但口罩會讓他有幽閉恐懼症，所以無論如何都堅持不戴。

52歲民眾普仁‧古塔（Prem Gupta）則表示，他家中完全沒人戴口罩，還問「戴上口罩後，汙染沒有停止，這樣有什麼意義」。

瑞士空氣清淨機公司IQAir指出，儘管努力消除空汙，但新德里仍創下有害空品持續天數最長的記錄，當局本月更已停課4天，並每隔一天就禁止私用車上路。

對當地窮人來說，最便宜的一次性口罩就要價1.25美元（約新台幣38元），讓他們望之卻步，加上當地居民缺乏空汙對健康影響的認知，即使知道空汙有危害的民眾也覺得戴口罩會有不舒服、社交尷尬等問題。

當局為了提倡全民戴上口罩，向全市學生發送500萬個口罩，小型零售商也開始販賣一次性口罩，許多公司也將口罩列入促銷活動的內容，一些老闆更直接贈送口罩給員工，盼能提升國人對空汙危害的認知。

儘管空汙嚴重，仍有許多印度民眾一早就出門做瑜珈。（歐新社）

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