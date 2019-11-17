阻斷示威汽油彈原料來源 港環保署傳全面停止回收玻璃瓶

2019-11-17 12:42:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢不斷激化，部分示威者在與港警對峙時都會使用汽油彈，不過目前傳出香港環保署要求回收商全面暫停回收玻璃容器，還要減少公共場合的玻璃瓶回收桶，由於有支援示威活動的「物資兵」坦言汽油彈瓶原料有不少是來自政府的玻璃回收箱，環保署暫停回收玻璃平此舉被猜測是為了不讓示威者「有瓶可用」。

根據香港《明報》 報導，香港環保界人士透露，近日回收商收到環保署通知，要求暫停回收玻璃瓶，放置在街道、屋外、商場、酒吧等的回收桶都要收起，以防有人自行取走玻璃瓶當作汽油彈原材料，但是香港環保署並未針對此事回應。

目前香港有兩家回收商為環保署回收玻璃瓶，香港島及新界由「碧瑤廢物處理及回收有限公司」負責，九龍地區則由「香港玻璃再生有限公司」回收。碧瑤公司證實，先前收到環保署指示，要減少公共場合的玻璃瓶回收桶數目，環保署亦通知回收商，「考慮近日情况及員工安全，暫時停止廢玻璃容器回收服務，會因應社會情况適時恢復相關服務」。

香港玻璃再生公司總經理馮華洪則表示，週一會跟進環保署，但他強調，目前每月租金及人工等固定支出近百萬港幣，若全面停收玻璃瓶會使公司面臨財政壓力。馮華洪也提出不同看法，認為玻璃瓶若是由回收商妥善回收，反而會降低玻璃瓶被用來製作汽油彈的風險。

蘭桂坊酒吧「D26」員工也證實，前兩日的確收到回收商通告，內容為「應環保署要求，暫停玻璃瓶回收，直至另行通知，不便之處，敬請原諒」。該員工表示，以往酒吧在晚上收集好玻璃瓶後會裝袋放在門外，隔天就會有人收集，其中也會有人拿走玻璃瓶賣給回收商圖利，並非是新鮮事，也不能確定是否有人拿走玻璃瓶製作汽油彈。

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