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機場員工竄改行李標籤 遭判拘役20天

新加坡樟宜機場發生旅客行李標籤遭更改事件，被告遭判拘役20天。（美聯社）

新加坡樟宜機場發生旅客行李標籤遭更改事件，被告遭判拘役20天。（美聯社）

2019-11-17 12:08:54

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名66歲的行李員太文克（Tay Boon Keh），因對公司感到失望，工作沮喪和不滿，將樟宜機場內286件行李的吊牌隨意調換，導致行李到了與主人不同的目的地，日前遭判刑拘役20天.

綜合外媒報導，太文克承認在2017年2月至2016年11月之間多次更換旅客的行李吊牌。太文克是樟宜機場第二航廈的行李運送員，主要負責核對托運行李、確認行李通過安檢並將行李送上飛機。

太文克表示在2016年9月底，他被分配至一台經常故障的X光機，迫使他必須提著旅客的行李到6公尺外的備用機進行安檢。向上司反映卻得到人手不足的回應。在委屈和無奈的心情下，太文克才想出了更換行李標籤的計畫。

據報導，太文克獨自一人在監視器的死角，完成更換行李標籤的行動，並明確的知道這些行李會被送往與目的地不相符的地點。太文克更表示，他希望這個行動能帶給他的雇主不便，藉此讓樟宜機場正視人力不足和機械故障等問題。

負責樟宜機場新加坡航空和勝安航空運營的地勤代表於2016年12月7日提交了警方報告，宣稱已收到20則旅客郵件，反映自己行李因標籤遭竄改，而需重新更改行李目的地。

據報導，兩家航空公司共收到上百則的客訴，更賠償了受影響的221名乘客，總計超過4萬2新幣（約台幣95萬）。

檢方要求判處20天拘役，並稱行李托運是幾乎所有旅客在機場都會使用到的服務，太文克此舉影響到的不只是少數人。太文克的辯護律師則表示，被告患有嚴重的憂鬱症，這使被告喪失自我控制的能力。

最後法官認定，即使被告太文克在犯罪期間仍然勤奮的工作，但因3個半月內濫用職權286次，影響無數的旅客，並使受影響的航空公司和樟宜機場蒙受巨大的金錢和聲譽損失，最後決議判拘役20天。

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