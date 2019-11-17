荷蘭示威者走上街頭 怒批佳節傳統種族歧視

荷蘭佳節傳統角色「黑彼得」，塗黑的皮膚、紅唇及捲髮被認為有種族歧視的疑慮。（法新社）

2019-11-17 10:49:20

〔即時新聞／綜合報導〕反種族主義支持者日前在荷蘭海牙（Hague）街頭發起示威遊行活動，在聖尼古拉節（St. Nicholas Day）到來前走上街頭，希望能改變佳節中傳統角色黑彼得（Black Pete/Zwarte Piet）涉及種族歧視的形象。

綜合外媒報導，聖尼古拉斯節將在12月到來，黑彼得在過去被視為是聖誕老人的助手，形象多為紅唇且有著一頭捲髮的黑人，這樣的形象也在近年被認定為種族歧視，更引發多次的示威及暴力衝突。

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反種族主義者表示，過多的刻板印象可能會傷害到黑人，並且會對兒童帶來有害的影響。大多數荷蘭民眾則認為，不需要改變佳節的傳統，並且認為角色設定本身並無惡意。

聯合國過去也曾呼籲荷蘭政府，除去可能涉及歧視的種族特徵，但荷蘭政府拒絕採取行動。

海牙街頭聚集上百名的示威者，高舉黑彼得是種族歧視的標語，並高喊荷蘭應該為此感到羞愧。據報導，上週荷蘭警方已在海牙抗議現場逮捕4人，因涉及破壞大樓窗戶和丟擲煙火等示威活動。而「反黑彼得」運動也持續在荷蘭多座城市延燒。

根據調查顯示，有59%的民眾希望黑彼得繼續維持「黑臉」形象，有26%的荷蘭民眾希望能改變黑彼得這個角色人物，雖然反對派依然佔少數，但相較2011年，首次發起「反黑彼得」運動時，支持者僅7%的情形，已有越來越多人轉而支持反種族歧視。

雖然荷蘭政府並未明確做出行動，但荷蘭已有許多大城市像阿姆斯特丹（Amsterdam）、鹿特丹（Rotterdam）以及國家公共廣播公司都已決定拋棄彼得黑臉的形象，以彼得帶著禮物從煙囪下來，臉上沾有煤灰的設定，繼續帶給孩童歡樂。

「反黑彼得」運動示威者走上荷蘭街頭。（美聯社）

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