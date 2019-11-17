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控林鄭手染鮮血 挺港群眾要求劍橋下架榮譽院士頭銜

16日則有許多支持反送中的民眾在劍橋聚集，呼籲校方撤銷香港特首林鄭月娥（圖右）的榮譽院士頭銜，與林鄭劃清界線。（法新社）

16日則有許多支持反送中的民眾在劍橋聚集，呼籲校方撤銷香港特首林鄭月娥（圖右）的榮譽院士頭銜，與林鄭劃清界線。（法新社）

2019-11-17 09:34:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭運動持續延燒，英國多名上議院議員上週致信劍橋大學，要求撤銷香港特首林鄭月娥的名譽院士頭銜。16日則有許多支持反送中的民眾在劍橋聚集，呼籲校方撤銷香港特首林鄭月娥的榮譽院士頭銜，與林鄭劃清界線，示威者也與在現場高舉五星旗的挺中群眾對峙。

香港局勢不斷升溫，上週港警更直接「攻打」多所大學，引發學術界嘩然。英國多名上議院議員12日致信給劍橋大學的沃爾夫森學院（Wolfson College），要求撤銷香港特首林鄭月娥的名譽院士頭銜。旅英港人則在「Democracy for Hong Kong- D4HK」臉書粉絲頁發起活動，號召支持反送中的民眾16日下午2點在劍橋大學展開遊行。

「Democracy for Hong Kong- D4HK」在聲明中指出，林鄭雖因「對香港的傑出貢獻」而獲頒劍橋大學沃爾森學院的榮譽院士，但如今林鄭手染鮮血，放任港警隨意濫捕及毆打學生，甚至向大學校園發射幾千枚催淚彈，殘忍行徑導致許多示威者嚴重死傷，因此他們呼籲校方應與林鄭劃清界線。不過在現場也出現挺中民眾打出五星旗和「反對暴力」的旗幟，與支持反送中的民眾叫陣。

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