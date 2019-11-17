駐港解放軍露面清路障 美議員憂北京恐武力升級

2019-11-17 05:19:02

〔中央社〕中國解放軍駐香港部隊罕見現身街頭，清理「反送中」示威者設下的路障，引發外界關注揣測。美國聯邦參議員今天也表達關切，憂心此舉恐代表北京計畫進一步武力升級。

解放軍駐港部隊官兵於當地時間16日下午「自發」步出軍營清除路障，引發外界高度關切。香港泛民派立法會議員直指此舉違法，認為中國企圖逐漸合理化解放軍在香港行動。

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紐約時報也報導，即使這些官兵穿著類似「慢跑服飾」，但清除示威者所設下路障的作為充滿政治意味，引發更多關於解放軍未來在香港會扮演什麼角色的猜測。報導表示，對於中共可能用軍隊鎮壓香港的擔憂，過去數個月來籠罩示威行動，中國國家主席習近平14日首度評論香港問題時，也勸告香港恢復秩序。

對此，長期關注香港「反送中」示威運動的共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）今天推文表示，中國解放軍出現在香港街頭不是好的發展。霍利並質疑：「北京準備進一步讓事態升級？」

同樣關注香港人權議題的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）也推文直指，解放軍出現在香港街頭是另一個令人憂心、來自中共的事態升級作為，也是「接下來會發生什麼事的可能線索」。

史考特呼籲：「中國應小心考慮下一步作為，世界都在看。」

面對外界揣測，中共官媒環球時報總編輯胡錫進今天透過英文推特（Twitter）帳號表示，就他所知，解放軍駐香港部隊官兵的行為，單純是為了清除路障並「對當地民眾展現友誼」。胡錫進強調：「他們沒有想傳達任何政治信號。」（編輯：劉學源）

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