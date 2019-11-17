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阿富汗宣布 與塔利班換囚計畫延擱

2019-11-17 04:11:01

〔中央社〕阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的發言人今天表示，總統甘尼先前宣布以3名塔利班（Taliban）高階囚犯交換2名外籍人質的計畫已延後。

甘尼的發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）發推文表示，那3名塔利班囚犯「仍遭阿富汗政府關押。塔利班未能符合換囚條件，導致換囚延擱。」

塞迪奇又說，阿富汗政府「將會根據阿富汗的國家利益，檢討換囚程序。」但他未交代進一步細節。

甘尼於12日宣布換囚計畫時表示，關押在巴格蘭（Bagram）監獄的3名塔利班囚犯，將會「有條件」獲釋。他們包括2014年被俘虜的艾納斯．哈卡尼（Anas Haqqani），他的兄長是塔利班副領導人兼塔利班分支哈卡尼網絡（Haqqani Network）負責人。

塔利班槍手於2016年8月在首都喀布爾綁架阿富汗美利堅大學（American University of Afghanistan）澳洲籍教授威克斯（Timothy Weeks）與美國籍教授金恩（Kevin King）。

甘尼表示，這項換囚行動將可為阿富汗政府與塔利班展開非正式直接對話鋪路。

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