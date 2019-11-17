黃背心一週年爆衝突 群眾不滿改革要直接民主

2019-11-17 03:12:02

〔中央社〕法國「黃背心」運動延燒滿一年，16日黃背心第53度全國動員站上街頭。巴黎示威群眾分頭集結，義大利廣場警民對峙，不斷傳出爆炸聲與濃煙。

示威者表示，就是要讓政府聽到民主與改革的訴求。

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自今年3月示威演變為暴力衝突後，巴黎警察局已禁止黃背心在香榭大道集結，因此黃背心選擇於巴黎多處分頭集結。巴士底廣場（Place de Bastille）、尚佩雷門（Porte de Champerret）都出現示威者，但以義大利廣場（Place d'Italie）情勢最為緊張，共有105人遭警方盤查、1500多人遭預防性拘留。

記者在義大利廣場進行採訪。示威初期氣氛較為輕鬆，現場施放小型煙火，眾人合唱生日快樂歌慶祝黃背心一週年。然而，合法申請的集會在下午開始走調。部分激進派因不滿警察鎮壓，開始焚燒汽機車與垃圾桶，警方也動用煙霧彈與催淚彈驅離阻隔，不讓群眾大量集結，並限制人員進出。

示威群眾喊著「反資本主義」口號，要求政府實現社會正義，減少貪汙，並保障人民直接參與政治與表達意見的公民權（droit de cite）。

參與者在接受中央社訪問時表示，政府正在讓社會越來越窮困，以換取少數人利益，「解決方式只有一個，就是『公民創制公投』（referendum d'initiative populaire，RIC），以達到更多直接民主。」

除少數激進行動者外，大部分參與者皆以和平行動表示支持，他們並未身穿黃背心，避免被警察盯上，造成不必要麻煩。另一位支持者表示，今天站上街頭的原因，就是要告訴全國人民，黃背心並非如媒體所說已銷聲匿跡。

受訪民眾指出，總統馬克宏的改革仍遠不夠，且他增加的少數津貼，其實換另一種方式又進了政府口袋。例如退休人士的一般社會捐（Contribution sociale generalisee, CSG）是減少了，但稅率、電費、燃氣費、保險、健保卻都調漲了。

「他根本沒做什麼，大部分好處還是給了富人，例如增加總統府艾里賽宮（Elysee）的預算以及議員的住房津貼。」

另外，對於現場的暴力情勢，支持者說，雖然不支持暴力，但人民很憤怒，因此可以理解。受訪者將黃背心與法國1968年五月風暴相比，表示當年的情況更為暴力混亂，但人民因此獲得了更多權力。

因警方管制四周，有不少居民被困在路邊無法出入，其中也有對於黃背心運動感到不滿的民眾。他們向記者表示，這些人根本不是黃背心，而是「破壞者」。另一位女士看到焚燒的機車，向記者直搖頭抱怨「這太丟臉了」。

在採訪過程中，多名與記者交流的示威群眾也很關心香港議題，並詢問台灣與香港近況。許多人都表示，無論發生什麼事，他們都與香港站在一起，因為他們的訴求都是一樣的，都是更直接的民主與公民權。

根據費加洛報公布的一份民調，直至一週年前夕，仍有69%認為黃背心運動理由正當，該數據較一年前運動剛開始時的74%微幅下降。58%受訪者認為黃背心運動的訴求對自己有利，68%認為該運動對全體國人有正面影響；但同時也有65%的人認為該運動傷害經濟，更有73%表示，黃背心對法國的國際形象有負面影響。

這場法國第五共和史上歷時最久的社會運動，起初是反對調漲燃油稅，在政府取消調漲後，群眾轉為要求更多直接民主及賦稅公平。之後漸與其他勞工團體結合，如急診室人員、警消、教師等，共同要求改善工作條件。黃背心在社群專頁上寫道，該運動將達成真正的「社會運動匯流」。（編輯：劉學源）

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