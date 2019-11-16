川普開口要5倍軍費 日本已拒絕

據傳川普曾派人向日本政府表示，日本應比照韓國增加5倍的駐軍軍費負擔。（路透）

2019-11-16 23:55:36

〔即時新聞／綜合報導〕消息人士透露，關於駐日美軍經費負擔一事，美方曾向日本政府要求增額至目前的5倍，但日方以「日本在同盟國中負擔比例已是最高」為由拒絕。

根據日本《共同網》16日報導，前美國總統國家安全事務助理波頓（John Robert Bolton）7月訪日時已經傳達此要求，據消息，波頓在會談中提到向韓國政府要求把駐韓美軍經費負擔提高到5倍一事，當時他表示日本也應比照辦理，呼籲「希望美日間能磋商」，但當時日方表示拒絕，認為此一要求「不切實際」。

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關於駐日美軍軍費負擔，日本政府於2019年度已撥約1974億日圓（約550億新台幣）的預算，若要以5倍支付，將會是超過9800億日圓（約2720億新台幣）的巨款。根據2004年美國國防部的報告，日本2002年負擔美軍駐留經費已達74.5%，遠超其他國家的負擔比例，此後美方未公佈數據變化。

川普曾經表示日美安保條約是「不公平的協議」。有人認為川普出此一招是為了明年總統選舉連任，試圖以爭取減輕美國負擔拉抬選情。而日本防衛省相關人士表示，美日軍費負擔的協定將於2021年3月底到期，新協定談判預計最快明年春天正式啟動，川普可能在試探日方態度並為此做準備。

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