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梵谷再世！ 地鐵紅髮男讓網友驚呆了

近來網路上瘋傳一張照片，照片中的地鐵乘客神似梵谷，引起網友熱議。（圖擷取自臉書＿Classical Art Memes）

近來網路上瘋傳一張照片，照片中的地鐵乘客神似梵谷，引起網友熱議。（圖擷取自臉書＿Classical Art Memes）

2019-11-16 23:33:25

〔即時新聞／綜合報導〕梵谷（Vincent Willem van Gogh ）被譽為世界上最偉大不朽的畫家之一，家喻戶曉的代表作包含《向日葵》、《星夜》。而近來網路上瘋傳一張照片，照片中的地鐵乘客神似梵谷，引起網友熱議。

根據臉書粉專「Classical Art Memes」14日的貼文，照片中的紅髮男子，臉頰瘦削，眉宇神韻略微憂愁，神韻激似畫家梵谷。貼文一出，引來大批網友湧入留言驚嘆如此相似度，直呼「梵谷再世！」，也紛紛以「梵谷梗」留言，「我認識他，他就是那個向日葵小販」、「有人發現他的耳朵真美麗嗎？」

截至今（16日）晚間11點，貼文已達到超過2萬的讚數，及超過1000次的分享。

而這名神似梵谷的紅髮男子也被眼尖的網友發現正是「The Van Gogh Show」的主角，在他的YouTube頻道上有一系列充滿喜劇氛圍的影片，但訂閱人數卻未破千。

梵谷生前不得志、窮困潦倒，而創作後期深陷於精神疾病中，這個時期最知名的代表畫作之一《星夜》（De sterrennacht），正是他在精神病院期間所繪成，作品中以濃郁的藍色作為主色調，呈現出憂鬱、陰沉的氛圍。畫中粗重的筆觸在高度誇張變形的強烈視覺衝擊下，體現出躁動不安的情感、與癲狂狀態中的幻覺。

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