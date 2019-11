「別為我尋找公義，妳的暴徒女兒上」 港女一封信讓網友鼻酸

香港粉專公開信《寫給我的藍絲母親》寫著:「如果有天我被殺死了,請不要為我尋找公義」。圖為香港示威者在太子站外為傷者祈福。(美聯社)

2019-11-16 23:07:26

〔即時新聞/綜合報導〕一名支持香港反送中的粉專管理員,日前公開一封寫給藍絲(指建制派及其支持民眾)母親的信:《寫給我的藍絲母親》。內容提及,若有天她被殺死了,請母親別為她尋找公義,「因為那殺人的武器,是妳親手遞上的」;信末也以「妳的暴徒/曱甴(蟑螂)女兒」署名,PO出後得到網友大量轉載,不少網友看完表示「心痛又難過」。

香港粉專「港女友 Hong Kong Girlfriend.」日前發表《寫給我的藍絲母親》一信。內容提及,母親曾經帶她去維園64集會,那時候可能是真心同情天安門的學生。「可是三十年後,天安門降臨在妳土生土長的家時,妳的良心卻跟天安門學生一起死了」。

粉專指出,香港抗爭5個月以來,母親或許是太害怕而成為了「藍絲」,害怕沒有港鐵、回不了家、害怕外出、害怕被私了,「妳恨我們(示威者)打擾了妳的生活妳的娛樂妳的安穩吧」?但她想告訴母親,「我們也很害怕」,害怕被打、被強姦、被秋後算帳。「我不知關起房門哭了多少遍,然後自己擦乾眼淚,行屍走肉地假裝生活如常」。她也說,「打到這裡我已經哭得像缺氧一樣」。

粉專表示,母親曾說「暴徒的死是自作孽」、「支持警察嚴正執法」;但她認為,「那不是政見,那是在支持謀殺」。粉專表示,如果有一天,她不幸在回家途中「被掉下樓」,或在街上被黑社會、便衣斬死,希望母親不要為她尋找公義,因為母親正是幫兇,「是妳親手向警察遞上武器,是妳默許這個政權謀殺所有年輕人。」、「我覺得我們家不配,不配要別人為我們去取公義」。

最後,她要感謝母親給了她一個腦袋,可以會明是非、辯對錯,「但抱歉了,這樣好的腦袋要讓妳的女兒討厭妳了」。在信末,她也以「你的不孝/暴徒/曱甴/黃屍 whatever you call me 女兒」署名。

粉專發布這篇公開信後,引發網友大量轉載。截至16日晚間,已有8400多次分享。不少網友難過表示「剛也跟深藍媽反了面」、「完全明白妳的心聲,也是我們的心聲」、「你們年青人有的良知、公義、決心、勇氣和堅毅,真令我們這輩的香港人汗顏」、「這是現今好多香港人面對的問題,但大家繼續努力,爭取返一個和平自由的香港」。

