YouTuber狠母虐待7名領養子女拍片 本週驚傳過世

YouTube頻道「奇幻冒險（Fantastic Adventures）」有超過2.5億次觀看量，看點是7個領養的孩子一起賣萌，卻傳虐兒醜聞。（圖擷取自YouTube）

2019-11-16 23:53:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名YouTuber霍布森（Machelle Hobson）以拍攝兒童影片爆紅，卻遭女兒爆出虐待7名養子；對此，當地警方發言人指出，霍布森已於12日上午去世。

綜合外媒報導，霍布森經營YouTube頻道「奇幻冒險（Fantastic Adventures）」，該頻道有超過2.5億次觀看量，看點是她領養的7個孩子一起賣萌，影片中孩子拿著光劍，變身超級英雄或偷吃餅乾。但是今年3月霍布森的親生女兒大義滅親向政府機關舉報，她說霍布森會將弟弟妹妹鎖在壁櫥好幾天、噴胡椒水、斷水斷食。

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警察家訪後發現這家庭並不單純，孩子們看上體重不足。霍布森的孩子告訴警方，霍布森會將他們禁食禁水好幾天、用胡椒水噴他們私處與全身、強迫他們洗冰水澡，甚至將他們鎖在衣櫃好幾天沒有食物，沒有水，也不能去廁所。孩子們表示，霍布森會將他們帶離學校逼迫他們繼續拍攝YouTube影片，如果拍不好就會懲罰他們。

霍布森的一名成年親兒子向警察說明，他跟其他家庭成員都知道母親的虐待行為，但從沒有舉報，並說他們盡可能偷塞食物給孩子們吃。霍布森被控30項指控，其中多項重罪，包括虐待兒童和綁架兒童，當時霍布森沒有認罪，她僅承認自己要小孩面壁罰站與打屁股。

8月時霍布森宣布無法繼續出審，檢察官同意她休養15個月後繼續開庭，據報霍布森患有腦動脈瘤。而她27歲與25歲的兩個親生兒子，則因未報案舉發霍布森而被捕。

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