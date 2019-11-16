為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

YouTuber狠母虐待7名領養子女拍片 本週驚傳過世

YouTube頻道「奇幻冒險（Fantastic Adventures）」有超過2.5億次觀看量，看點是7個領養的孩子一起賣萌，卻傳虐兒醜聞。（圖擷取自YouTube）

YouTube頻道「奇幻冒險（Fantastic Adventures）」有超過2.5億次觀看量，看點是7個領養的孩子一起賣萌，卻傳虐兒醜聞。（圖擷取自YouTube）

2019-11-16 23:53:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名YouTuber霍布森（Machelle Hobson）以拍攝兒童影片爆紅，卻遭女兒爆出虐待7名養子；對此，當地警方發言人指出，霍布森已於12日上午去世。

綜合外媒報導，霍布森經營YouTube頻道「奇幻冒險（Fantastic Adventures）」，該頻道有超過2.5億次觀看量，看點是她領養的7個孩子一起賣萌，影片中孩子拿著光劍，變身超級英雄或偷吃餅乾。但是今年3月霍布森的親生女兒大義滅親向政府機關舉報，她說霍布森會將弟弟妹妹鎖在壁櫥好幾天、噴胡椒水、斷水斷食。

警察家訪後發現這家庭並不單純，孩子們看上體重不足。霍布森的孩子告訴警方，霍布森會將他們禁食禁水好幾天、用胡椒水噴他們私處與全身、強迫他們洗冰水澡，甚至將他們鎖在衣櫃好幾天沒有食物，沒有水，也不能去廁所。孩子們表示，霍布森會將他們帶離學校逼迫他們繼續拍攝YouTube影片，如果拍不好就會懲罰他們。

霍布森的一名成年親兒子向警察說明，他跟其他家庭成員都知道母親的虐待行為，但從沒有舉報，並說他們盡可能偷塞食物給孩子們吃。霍布森被控30項指控，其中多項重罪，包括虐待兒童和綁架兒童，當時霍布森沒有認罪，她僅承認自己要小孩面壁罰站與打屁股。

8月時霍布森宣布無法繼續出審，檢察官同意她休養15個月後繼續開庭，據報霍布森患有腦動脈瘤。而她27歲與25歲的兩個親生兒子，則因未報案舉發霍布森而被捕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
只因兒「弄髒尿布」 狠母痛毆致死還瞎掰：摔下床
2019-10-31 22:52

只因兒「弄髒尿布」 狠母痛毆致死還瞎掰：摔下床
7月大男嬰哭鬧不休 母情緒失控竟抓兒頭撞地板
2019-05-29 20:00

7月大男嬰哭鬧不休 母情緒失控竟抓兒頭撞地板
揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅

揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅
怒！ 俄羅斯5歲女童與蟑螂共處垃圾堆 母親不聞不問
2019-03-12 21:51

怒！ 俄羅斯5歲女童與蟑螂共處垃圾堆 母親不聞不問
高雄遭虐女嬰恐成植物人 姑姑批：媽媽和同居渣男是共犯
2019-11-16 00:59

高雄遭虐女嬰恐成植物人 姑姑批：媽媽和同居渣男是共犯
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
5歲童骨瘦如材滿身傷疑遭虐死 今解剖釐清
2019-11-05 20:36

5歲童骨瘦如材滿身傷疑遭虐死 今解剖釐清

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播