警務處長稱「市民超滿意港警」 港人灌爆怒吼：警謊造假民調！

香港警務處處長盧偉聰稱「近年多項民意調查顯示，市民對警隊滿意度屢創新高」。此說法卻遭網友留言灌爆，怒轟「警謊」、「平行時空！」。圖為港警近距離實彈射殺毫無防備、手無寸鐵的示威者。（路透）

2019-11-16 19:36:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港警務處處長盧偉聰聲稱「84％受訪者對警隊服務感到滿意」、「近年多項民意調查顯示，市民對警隊滿意度屢創新高」、「市民對警隊充滿信心」。然而，此說法卻遭網友留言灌爆，怒轟「警謊」、「又唔（不）面對現實」、「做假的民調騙公眾市民」、「平行時空」；還有網友嘲諷，應是把港警的「滿意度」與「犯罪率」搞混、調轉了。

綜合港媒報導，盧偉聰今早出席香港警察學院結業典禮，卻未事前通知傳媒採訪，而是待活動結束後才發出新聞稿。其新聞稿中稱，過去數月的一連串事件，導致警民關係受到嚴峻考驗，盧偉聰勉勵學員只要「堅定信念」、「做事光明磊落」、「繼續公平公正地執法」，就能獲得廣大市民的認同。

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盧偉聰更表示，2018年警隊服務滿意程度調查中，84％受訪者對警隊服務感到滿意，而近年多項民意調查顯示，市民對警隊的滿意度屢創新高，代表市民對警隊充滿信心。

該說法引起網友怒轟，「警謊」、「假民調」、「警隊以前的光輝和榮譽，已經屢次和牠們的良心，一起失落了」、「又唔（不）面對現實」、「幾十年警察辛苦建立嘅形象毀於幾個月之間」、「騙公眾市民」、「平行時空」；也有網友表示，應是「（中國）市民對（香港）警隊的滿意度創新高」、或是把港警的「滿意度」與「犯罪率」搞混、調轉了。

根據《立場新聞》報導，「中文大學傳播與民意調查中心」於10月14日完成的最新一輪民調顯示，滿分10分中，有高達51.5％的受訪者對香港警察的滿意度為「0分」，而5分以下（含5分）的比例則將近8成。

《立場新聞》指出，而盧偉聰在新聞稿中所引述的數據來自香港警務處網頁資料，由「香港民意研究所」調查。其中，「香港民意研究所」的數據是每半年公佈一次，最新的數據是今年6月6日總結的調查，並不能反映市民自6月以來至今對於警方執法方式的意見。

另外6月6日總結的調查顯示，市民對於警務處滿意的比例僅有50.4％，而再上一次的2018年底的調查中，市民對警務處滿意的比例也只有51.3%。遠低於盧偉聰所引述的「84％」的滿意度，也與盧偉聰所稱「市民對警隊滿意度屢創新高」一說有所出入。

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