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傳川普要求日本支付4倍軍費給美軍 日方否認

《外交政策》雜誌踢爆，美方大漲日本駐軍費4倍，約80億美元的金額。（美聯社）

《外交政策》雜誌踢爆，美方大漲日本駐軍費4倍，約80億美元的金額。（美聯社）

2019-11-16 17:48:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普競選期間及上任後，持續要求美國盟邦負擔更多軍事經費，繼昨日（15日）傳出南韓被要求支付現有軍費5倍金額的消息，《外交政策》雜誌再踢爆，美方向日本提出現有軍費4倍金額的請求。不過，日本外務省發言人否認，並表示雙方未談判新協議。

根據《外交政策》 報導，熟悉此事的現任和前任官員透露，川普政府已要求日本支付現有軍費4倍的金額，由前美國國家安全顧問波頓（John Bolton）7月訪日時提出。

報導指出，美國與日本目前軍事協議將於2021年3月到期，日方目前支付約20億美元（約新台幣610億元）的金額，作為駐紮在當地5萬4000名美軍的費用，約一半在沖繩基地。據3名前國防官員透露，美國政府已要求漲價，增至約80億美元（約新台幣2440億元）。

美國傳統基金會的學者克林納（Bruce Klingner）表示，這種行事方式，可能惹怒美國歷史上最親密的盟友；前中情局分析師則認為，若美對日、韓同盟關係削弱，將使朝鮮、中國和俄羅斯受益。

目前，日本外務省發言人否認此報導，並表示雙方未談判新協議。

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