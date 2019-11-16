印度米格-29K戰鬥機墜毀！疑遭鳥類撞進引擎 飛官安全彈出

印度海軍一架米格29K戰鬥機今日發生意外墜毀。（圖擷自Newton Sequeira推特）

2019-11-16 16:26:22

〔即時新聞／綜合報導〕印度海軍一架戰鬥機今（16）日進行訓練時，疑似遭到鳥類撞擊，整架墜毀在印度馬爾加奧（Margao），2位飛行員皆平安彈出，無人傷亡。

據《India Today》報導，一架正在進行飛行訓練的MiG-29K（米格-29K）教練戰鬥機在起飛後不久即墜毀，意外發生時2名飛行員感覺到強烈撞擊，接著引擎就起火燃燒，墜落在馬爾加奧。

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印度海軍發言人維維克·馬達瓦爾（Vivek Madhwal）表示，起火原因初步研判是遭到鳥類撞擊，2名飛行員趕緊彈跳逃生，戰鬥機墜毀在安全地區，所幸無人傷亡，將進一步調查起火原因。

A @indiannavy aircraft crashed on the #Margao. Both pilots ejecuted safely, Search and rescue operation initiated by navy. #Navy to give more details. pic.twitter.com/HUKvTBCQk8 — Newton Sequeira （@NewtonSTOI） 2019年11月16日

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