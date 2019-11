印度米格-29K戰鬥機墜毀！疑遭鳥類撞進引擎 飛官安全彈出

2019-11-16 16:26:22

〔即時新聞/綜合報導〕印度海軍一架戰鬥機今(16)日進行訓練時,疑似遭到鳥類撞擊,整架墜毀在印度馬爾加奧(Margao),2位飛行員皆平安彈出,無人傷亡。

據《India Today》報導,一架正在進行飛行訓練的MiG-29K(米格-29K)教練戰鬥機在起飛後不久即墜毀,意外發生時2名飛行員感覺到強烈撞擊,接著引擎就起火燃燒,墜落在馬爾加奧。

印度海軍發言人維維克·馬達瓦爾(Vivek Madhwal)表示,起火原因初步研判是遭到鳥類撞擊,2名飛行員趕緊彈跳逃生,戰鬥機墜毀在安全地區,所幸無人傷亡,將進一步調查起火原因。

A @indiannavy aircraft crashed on the #Margao. Both pilots ejecuted safely, Search and rescue operation initiated by navy. #Navy to give more details. pic.twitter.com/HUKvTBCQk8