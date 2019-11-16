否認涉入美富商淫魔案 安德魯王子：自己讓王室失望了

被控涉入美國富商艾普斯坦的性侵案，英國安德魯王子在節目專訪時表示，自己讓王室感到失望。（法新社）

2019-11-16 14:16:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）因涉嫌性侵及仲介未成年少女性交易被捕，8月10日在獄中自縊，留下諸多疑點，其友人英國安德魯王子（Prince Andrew）亦傳出涉入其中，並遭一名受害女子指控，曾被迫與他發生性關係。安德魯王子日前接受《BBC》訪問時，首度鬆口談論此事，表示自己讓王室感到失望；而對於控訴他的受害女子，則稱「不認識，也不記得見過對方」。

根據《BBC》報導，對於艾普斯坦首次定罪後，兩人還繼續見面，安德魯王子受訪時表示，他每天都感到很自責，這不是王室成員應該做的事，王室應努力保持最高標準及規範，但他讓大家失望了。

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其中一位出面指控艾普斯坦的女子朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）在法院表示，2001年她與安德魯王子共進晚餐後，被帶到英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的一棟房子，被迫與他發生性關係，且總次數超過2次。

對朱弗里的指控，安德魯王子在節目中表示，「不認識朱弗里，而且完全不記得見過對方」。在此之前，白金漢宮嚴正否認，安德魯與朱弗里沒有過性接觸，其指控都缺乏證據。

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